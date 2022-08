annonse

annonse

Energi Norge mener at det er på høy tid at elavgiften tas vekk. Det vil en gjennomsnittshusholdning spare 2.500 kroner på hvert år.

– Norsk strøm er nær 100 prosent fornybar. Det er prinsipielt feil å avgiftsbelegge grønn energi. Et like stort problem er at norske husholdningers kostnader til energi det siste året har økt dramatisk siden både strøm og bensin/diesel har vært dyrere enn normalt, skriver fagsjef for energiomstilling i Energi Norge, Kristian Blindheim i RB, og vil ha elavgiften fjernet:

– El-avgiften har økt de siste årene. Det burde vært omvendt. I klimameldingen foreslår regjeringen en kraftig økning i CO 2-avgiften for å nå klimamålene. El-avgiften er på 15,41 øre per kWh. Den bør kuttes helt.

annonse

Les også: Mjøs Persen mener regjeringen har laget en romslig strømordning: – Folk fryser, svarer FrP-topp (+)

Han sier videre at statens inntekter fra energi er det ingen fare med. Den tjener gode penger på høye strømpriser og økende CO₂-avgifter.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT