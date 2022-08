annonse

Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm» planlegger protestaksjoner under Arendalsuka neste uke.

I gruppen, som har over 600 000 medlemmer, oppfordres folk til å bli med og komme med forslag til «stunts», skriver Dagbladet.

Over 90 000 kroner er samlet inn, og gruppen har trykket opp banner og signalgule gensere. Aksjonistene planlegger egne stands og appeller, og vil være synlige under den direktesendte partilederdebatten.

Initiativtager til aksjone, Jan Eivind Braaten, sier til Dagbladet at de samarbeider med Arendalsuka. Tone Skindlo Taraldsen i Arendalsukas prosjektledelse bekrefter overfor avisen at de etter å ha blitt kontaktet av gruppen «oppfordret dem til å ta kontakt med ulike arrangementssteder for å finne et lokale der de kan debattere det de oppfatter er en utfordring i samfunnet».

