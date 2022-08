annonse

Resett har vært gjennom en turbulent og krevende tid. Nå trenger vi at de som støtter oss og leser det vi skriver, stepper opp og bidrar til at vi kan fortsette.

Mye er blitt påstått om oss som er gjenværende i Resett, og om styret. Vi har bevisst valgt å ikke anerkjenne de mange underlige påstandene som er fremmet, fordi vi ikke har ønsket å delta i en slik useriøs offentlig skittkasting som andre har initiert. Slik kan man ikke holde på når man skal drive en nettavis.

Resetts rettesnor er sunn fornuft. For oss betyr det at vi ønsker å bidra til den folkeopplysning og systemkritikk som må til for å underbygge fremtidig velferd, trygghet og verdiskaping i Norge.

Vi er opptatt av forvalteransvaret våre generasjoner har overfor våre etterkommere. Dessverre ser vi at alt for mange ikke begriper hvorfor det er viktig å ta politiske valg som underbygger velstand og trygghet på lang sikt.

Radikal masseinnvandring risikerer å velte hele velferdsstaten. Offentlig forbruk, og det offentliges andel av økonomien, har vokst til et nivå langt over det som er bærekraftig. Norge er overadministrert, det sløses uhorvelige summer på klimatiltak som ikke engang virker, og våre liberale frihetsverdier blir utfordret av et sterkt selvhevdende og politisk islam, som i årevis er blitt dullet og dallet med av etablissementet.

Politikere, byråkrater og medier underkommuniserer rekkevidden av denne utviklingen, og vi mangler en opplyst debatt om hvor Norge kan stå om 50 til 100 år, gitt disse tendensene. Det er ufornuftig, og det er en avgjørende del av Resetts eksistensberettigelse å ta tak i dette.

Realpolitikkens tilbakekomst i internasjonale relasjoner vil også være helt sentralt for Resett fremover. I takt med at USAs og Europas relative makt vis-à-vis autokratiske regimer synker globalt, blir Folkeretten stadig mindre relevant for å regulere relasjoner mellom nasjoner. Internasjonal politikk beveger seg derfor mer og mer mot anarkistiske tilstander, der den sterkestes rett gjelder, i en kamp om ressurser, makt og innflytelse. I en slik verden kan man ikke sette sin lit til at tannløse internasjonale organisasjoner som FN skal redde oss.

Dette er et faktum vi i Norge og Europa lenge har kunnet ignorere, da vi har vært vernet om og beskyttet under USAs hegemoni. Men i en stadig mer multipolar verden, der autokratiske regimer vinner mer terreng, kan vi ikke forvente å leve i frihet fra rå makt og undertrykkelse i uendelighet, som Russlands brutale invasjon av Ukraina beviser. Vi er derfor helt avhengige av å opprettholde og bygge sterke allianser med våre vestlige venner, og de som deler våre frihetsverdier for å beskytte oss selv. Med de klare skillelinjene som nå dannes i internasjonal politikk, skal Resett derfor ta et klart standpunkt for demokratiske idealer og være uapologetisk i vår støtte til våre langvarige partnere.

I tillegg har Norge også vært mye mer underdanige enn vi må, i møte med for eksempel EU. Dette ser vi ikke minst midt oppi strømkrisen vi står i. Vi har inngått avtaler med land som Tyskland, som har rasert egen energisektor, uten å stille krav og kritiske spørsmål ved tysk politikk. Det er ikke sunn fornuft.

Et skikkelig borgerlig medium er nødt til å ta tak i disse utfordringene på en måte som står i forhold til hvor viktige de er, på en direkte og edruelig måte, uten dilldall, og uten kontraproduktive avsporinger. Noen kamper er tross alt viktigere enn andre. Vi mener at et solid borgerlig, konservativt medium bør ha fokus på samfunnets stabilitet og bærekraft, samt vern av våre grunnleggende friheter. Et slikt medium mener vi at Norge mangler. Andre må gjerne skrive om hvem å-kjendisene dater, eller om underlige teorier om at det er nanoroboter i vaksiner og sånt. Vi vil bestrebe oss på å holde oss unna det nivået der. Norge har manglet et reelt borgerlig, konservativt mediealternativ. Vi i Resett ser behov for å fylle det tomrommet.

Det trenger vi hjelp for å få til. Økonomien er skrantende. Den har vært dårlig lenge, og den turbulensen og de mange usanne påstandene som er spredt, har ikke gjort den bedre.

Vi har mange spennende planer som skal realiseres den kommende tiden. Vi skal fornye Resett, samtidig som vi skal ta bedre vare på det grunnlaget Resett en gang ble stiftet på. Forbedringspotensialet er stort, og skal vi komme dit at vi virkelig får tid og ressurser til å grave skikkelig, så må vi ta oss over den kneika vi nå står overfor. I sommer har vi gått litt på halv maskin grunnet de omveltningene vi har vært nødt til å håndtere, men vi er inne i en fase der vi hanker inn nye stemmer, staker ut en kurs, og legger planer for et slagkraftig og relevant Resett som går for full maskin nå som agurktiden endelig snart er over.

Vi er derfor avhengige av at alle de som støtter det prosjektet vi har skissert, de som bruker tiden på å frekventere våre sider, de nye og gamle leserne og støttespillerne vi har, stepper opp og donerer til Resett. Det er nå det er kritisk viktig å støtte oss.

Vi vil at barn som vokser opp i Norge om 100 år skal ha en trygg, velfungerende og fri nasjon å leve i. Vi vil kunne se våre barnebarn i øynene, rett og slett. Det er derfor Resett skal fokusere på de viktige tingene; de forutsetningene som ligger til grunn for et godt samfunn. For oss er samfunnsengasjementet viktigst. Ikke intriger. Ikke sladder. Ikke uviktige avsporinger fra det som virkelig betyr noe.

Støtt oss slik: Vipps 124526 – kontonummer 1503.94.12826 – SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474 – eller tegn abonnement.

