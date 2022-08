annonse

Han påberopte det femte grunnlovstillegget.

Det femte grunnlovstillegget ble utformet blant annet for å forhindre at involverte i kriminalsaker tvinges til å tilstå eller gi bevis som kan brukes mot dem selv.

Professorer i strafferett ved hhv. universitetet i Utah og Howard University som nyhetsbyrået AP har snakket med, forklarer at man må stå overfor en reell risiko for straffeforfølgelse for å kunne påberope seg denne retten, og at folk flest ofte anser de som påberoper seg det femte grunnlovstillegget som skyldige.

Ifølge Aftenposten skal Trump ha uttalt følgende i går:

– En gang spurte jeg «Hvis du er uskyldig, hvorfor påberoper du deg da det femte grunnlovstillegget?». Nå vet jeg svaret. Hvis din familie, ditt selskap og alle i din omgangskrets er utsatt for en grunnløs politisk motivert hekseprosess støttet av advokater, påtalemyndighet og de falske nyhetsmediene, har man ikke noe valg.

Anklages for bedrageri

Donald Trumps selskap Trump Organization er anklaget for blant annet å ha gitt feil informasjon om verdien av selskapets eiendommer. Statsadvokatens kontor har etterforsket om de har overdrevet verdien av eiendommene til långivere og deretter oppgitt lavere verdier på de samme eiendommene til skattemyndighetene, skriver Aftenposten.

Dersom dette kan bevises, er det bedrageri, mener Letitia James, som leder granskningen.

I januar meldte statsadvokatens kontor at de hadde samlet nok bevis til å reise et sivilt søksmål mot Donald Trump.

