I disse dager har det blitt hengt opp plakater rundt om i Oslo med et innhold rettet mot cruiseturister. Noen vil ha dem ut av byen.

– Skammelig, sier Cruise Norway-direktør, Inge Tangerås til Avisa Oslo.

På en av plakatene blir turistene bedt om å «please fuck off», og en annen kommer med en rekke påstander om cruisenæringen, og avsluttes med et budskap:

– Vær så snill å dra tilbake til båtene deres og fortelle alle om bord at dere er parasitter. Dere er IKKE velkomne i Norge».

Den siste er signert kampanjen «#CruiseNotWelcome», mens den andre er uten avsender. Styreleder i #CruiseNotWelcome, Bengt Waldow benekter at hans organisasjon står bak den andre plakaten, der cruiseturistene blir møtt med følgende tekst: «Cruiseturist please fuck off».

Waldow skrev et innlegg Nettavisen i midten av juni. Der argumenterte han slik:

– Årets cruisesesong er for lengst i gang og rekordmange cruiseturister skal gjetes gjennom landets gater som senile sauer.

– Det er på høy tid at Norge tar et oppgjør med denne aller mest parasittiske og miljøfiendtlige formen for turisme.

Administrerende direktør Christian Lunde i VisitOslo omtaler plakatene som «bare trist».

– For oss i VisitOslo, som er en markedsføringsorganisasjon for byen vår, er det viktig at Oslo både skal være en god by å bo i og en god by å besøke. Vi har full forståelse for at det er uenighet om cruisepolitikken, men det finnes måter å ta diskusjonen på, sier Lunde til Avisa Oslo.

