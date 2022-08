annonse

En indisk advokat har vunnet fram i et 22 år langt søksmål mot landets jernbane, etter at han måtte betale 3,50 kroner for mye for en togreise i 1999.

Ifølge NTB, måtte Tungnath Chaturvedi betale 90 rupier for to togbilletter som skulle kostet 70. Han fikk kvittering, men det statlige togselskapet nektet å betale tilbake det han hadde betalt for mye, som tilsvarte 20 rupier omtrent 3 kroner og 50 øre den gangen.

I løpet av mer enn to tiår har saken vært oppe i 120 rettsmøter i forbrukerretten i hjembyen Mathura. Fem dommere har håndtert kravet, før det endelig ble innfridd.

Den standhaftige passasjeren, som i dag er 66 år gammel, sier kampen var verdt det, tross mange utsettelser og forsinkelser underveis.

– Til tider har det vært frustrerende, men som advokat var jeg innstilt på å kjempe til siste slutt. Det viktigste er at sannheten kommer fram, sier han.

Med 12 prosent rente får han igjen rundt 20 ganger det han overbetalte i 1999. I tillegg ble Indian Railways dømt til å betale 15.000 rupier i erstatning, som utgjør ca. 1.800 kroner med dagens kurs.

Samtidig har Chaturvedi betalt rundt 20.000 rupier i gebyrer og avgifter underveis, så selv med seier til slutt, går han med underskudd.

– Dette handlet ikke om pengene, men om mine rettigheter. Som borger er det min rett å stille spørsmål ved en vilkårlig og korrupt praksis fra statens side, sier han.

