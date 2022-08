annonse

annonse

Estland vil ikke lenger la russiske turister slippe inn i landet. Det er en konsekvens av krigen i Ukraina.

– Å besøke Europa gjennom Estland er uforenlig med intensjonen til sanksjonene vi har vedtatt, sier Estlands utenriksminister Urmas Reinsalu.

Latvia og Litauen har allerede foretatt en kraftig innskjerping av visumreglene for russere. Onsdag kunngjorde Polen at de gjør det samme, skriver NTB.

annonse

Selv om russiske fly ikke har tillatelse til å fly i EUs luftrom, har russiske borgere hittil hatt mulighet til å reise over grensen til Estland. Tidligere denne uken skrev landets statsminister Kaja Kallas på Twitter at «Å besøke Europa er et privilegium, ikke en rettighet».

De nye reglene trer i kraft 18. august. Det gis unntak for russere med oppholdstillatelse, dem som skal besøke nære slektninger og enkelte arbeidere.

Finland ønsker at EU skal ta grep for å hindre russere i å reise som turister inn i unionen. Saken skal diskuteres på et møte for EUs utenriksministre i slutten av august.

annonse

Norges utenriksdepartement har sagt at de følger med på hva EU vil gjøre før lignende grep eventuelt vurderes i Norge.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT