annonse

annonse

Forfatteren Salman Rushdie ble angrepet på scenen under et arrangement i delstaten New York, der han skulle holde et foredrag.

Ifølge NTB, var en journalist fra nyhetsbyrået AP var vitne til at en mann stormet scenen og begynte å slå eller stikke den 75 år gamle britiske forfatteren, idet Rushdie ble introdusert. Mannen ble overmannet, mens Rushdie segnet om på bakken.

Hendelsen fant sted fredag formiddag i småbyen Chautauqua, rundt 50 mil nordvest for New York by. Politiet bekrefter at en person er knivstukket, men har ikke villet bekrefte hvem offeret er. Rushdies tilstand etter angrepet er foreløpig ikke kjent.

annonse

Den indiskfødte forfatteren har levd med politibeskyttelse og med trusler hengende over seg siden han skrev boken «Sataniske vers» på 1980-tallet. Etter utgivelsen utstedte Irans øverste leder en fatwa med en dødsdom mot forfatteren.

Iran utlovet også en dusør på 3 millioner dollar til den som drepte Rushdie.

I Norge ble Rushdies forlegger, William Nygaard, skutt i et attentat i 1993. Nygaard overlevde attentatet, som de fleste kobler til utgivelsen av «Sataniske vers» på norsk.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT