annonse

annonse

Han mener at med Frp har mange nordmenn blitt mer bilavhengig.

– Prisene på drivstoff er rekordhøye, samtidig som strøm, mat og andre basisvarer er blitt dyrere. Vi opplever en vanskelig økonomisk tid for mange. Å senke prisene på drivstoff, slik Frp tar til orde for, løser imidlertid ikke noe, skriver nestleder i MDG Arild Hermstad i Dagbladet, og fortsetter:

– Det som virkelig trengs for å møte de økende forskjellene som kommer nå, er mer støtte til de som har minst.

annonse

Les også: Krever full stans i bygging av Fornebubanen: – Jeg er sjokkert (+)

Han mener at løsningen er å gi folk bedre alternativer.

– Med Frp har dessverre mange nordmenn blitt mer bilavhengig. I sin tid ved makten bidro Frp null og niks til de tiltakene som er nødvendig for å gjøre det lettere for folk å velge alternativer til bilen, mener nestlederen i MDG, og legger til:

annonse

Les også: Oslos karbonfangst blir enda dyrere: – Milliarder av kroner rett i dass (+)

– I stedet for å investere i kollektivtrafikk pøste de ut utallige milliarder i å bygge enorme motorveier – som selvfølgelig gjør at flere velger bilen. De fikk også gjennom å øke fartsgrensene, som gjør bilen mer attraktiv, og som også øker drivstofforbruket. Det hjelper ikke å gjøre noe med drivstoffprisene dersom ikke resten av politikken følger med. Det er her Frp ikke har et fnugg av troverdighet.

Arild Hermstad sier at MDG skal fortsette å presse på for at den nåværende regjeringen tar en U-sving bort fra en uansvarlig samferdselspolitikk à la Frp.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT