Etter at det ble kjent at Fiskeridirektoratet vurderer å avlive Freya, krever MDG at myndighetene finner en løsning der hvalrossen får leve.

Myndighetenes anbefaling er at man bør holde seg unna hvalrossen for å unngå at den blir stresset, men fordi publikum ikke følger anbefalingene, har Fiskeridirektoratet sagt at det kan bli aktuelt å avlive Freya.

– Det er vanvittig at vi diskuterer å avlive naturen når den blir ubeleilig for oss, sier MDG-nestleder Ingrid Liland til NTB.

Partiet ber fiskeriminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap) finne alternativer til avlivning.

– Vi har flinke mennesker i fiskeridirektoratet og i resten av embetsverket som kan finne løsninger som tjener dyrevelferden og viser respekt for naturen, sier Liland.

Fiskeridirektoratet opplyser til NTB at de ser på løsninger som kan kombinere hensynet til både mennesker og dyr og samtidig forhindre at farlige situasjoner oppstår.

– Dette må publikum hjelpe oss med, og den aller beste måten å gjøre det på, er å holde avstand. Observasjon og folkeopplysning om å holde avstand er det pågående tiltaket, sier kommunikasjonsrådgiver Nadia Jdaini, og fortsetter:

– Andre tiltak som eventuelt vurderes, er flytting og avliving. For å kunne avlive, må det være fare for liv og helse.

Fiskeridirektoratet opplyste i går at det har vært flere farlige situasjoner på badeplassen Kadettangen i Bærum denne uken, og at de har observasjoner av at folk kaster gjenstander etter hvalrossen.

De har også dokumentert at folk bader med hvalrossen, og at de oppsøker den ved vannkanten, sammen med barna sine, for å ta bilder.

Fiskeridirektoratet sier at det er snakk om til dels store folkemengder i alle aldre, der samtlige helt tydelig går bort fra gjeldende anbefalinger om å holde avstand.

– At hvalrossen har blitt en attraksjon, eskalerer behovet for ytterligere tiltak. Vår største frykt er at mennesker kan bli skadd, sier Jdaini og legger til:

– Det vil være et nederlag som viser at vi ikke klarer å beherske oss i møte med natur og ville dyr, og jeg håper man evner å se at det finnes bedre løsninger som ivaretar biomangfoldet, respekt for naturen og grunnleggende dyrevelferd.

