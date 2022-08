annonse

22. juli henvendte Støre seg til norske muslimer og oppfordret de til å gjøre mer mot ekstremisme. Det har falt mange organisasjoner tungt for brystet.

– Det muslimer reagerer på når det gjelder statsminister Jonas Gahr Støres minnetale for den 22. juli, er ikke den biten. Det er valget av tidspunkt for å be det muslimske trossamfunn ta et oppgjør med ekstremisme som opprører, skriver leder i Minorg (organisasjon for minoriteter i Norge), Qasim Ali i Utrop, og fortsetter:

– 22. juli er en smertefull dag for muslimer. Dagen er en påminnelse om at sterke krefter i Norge ikke ønsker oss her. I tittelen på manifestet til Breivik står det «2083». Det er fordi han ønsker at kampen for å rense Norge for muslimer skal være fullført i 2083. Terroren den 22. juli 2011 markerte startskuddet for denne kampen, og utviklingen går i feil retning: Breiviks muslimfiendtlige holdninger brer om seg og har fått økt tilslutning etter 2011.

Ali sier at SIAN har straffefritt tatt til orde for å slippe Breivik fri for å fullføre der han slapp. Han mener at SIAN er en hatgruppe som er åpne om at målet er å fjerne muslimer fra Norge. Med politibeskyttelse holder de sjikanerende markeringer rundt omkring i Norge, og mange opinionsdannere forsvarer deres rett til slike markeringer.

– Det hadde vært fint om Støre i det minste hadde anerkjent omfanget av muslimfiendtligheten, og tatt til motmæle mot devalueringen av vårt menneskeverd i sin tale, sier han, og legger til:

– Dette skaper et skjevt og falskt inntrykk av at problematiske holdninger er forbeholdt mennesker med islamsk tro.

