annonse

annonse

Donald Trump krever at ordren som lå til grunn for FBIs ransaking av hans hjem, straks blir offentliggjort. USAs justisdepartement ønsker det samme.

I USA er ransakingsordrer vanligvis hemmeligstemplet mens etterforskning pågår. Men FBIs ransaking av hjemmet til landets tidligere president oppfattes som så kontroversiell at justisminister Merrick Garland mener det bør gjøres et unntak.

Justisdepartementet har derfor bedt en føderal domstol i Florida om å frigi dokumentene som kan gi svar på hvorfor FBI-agenter tidligere denne uken ransaket Trumps storslåtte bolig i Mar-a-Lago.

annonse

Les også: Trump: – Dette er mørke tider for landet vårt – FBI ransaket Mar-a-Lago

– Offentlighetens klare og sterke interesse for å forstå hva som skjedde, veier tungt i favør av offentliggjøring, heter det i departementets begjæring, sitert av NTB.

Trump selv krever at ransakingsordren straks blir offentliggjort og fastholder at han blir utsatt for en politisk motivert heksejakt, iscenesatt av Demokratene for å hindre at han stiller som presidentkandidat for Republikanerne i 2024.

annonse

– Frigi dokumentene nå, skriver han på sin egen meldingstjeneste Truth Social, som han opprettet etter å ha blitt kastet ut av Twitter etter stormingen av kongressbygningen i januar 2021.

For å få ransakingsordre må påtalemyndigheten sannsynliggjøre at det er begått en forbrytelse. Garland har bekreftet at han personlig godkjente FBIs ransaking i Trumps hjem.

Washington Post skriver at det var berettiget mistanke om at Trump oppbevarte graderte dokumenter om atomvåpen som lå til grunn for husransakingen. Dette er foreløpig ikke bekreftet av andre kilder, opplyser NTB.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT