De vil at næringsminister Vestre tar grep så Equinor endrer seg til en som er i tråd med planetens tålegrenser.

– Equinors bærekraftsdirektør Hilde Røed påstår i DN 22. juli at WWF bommer i kritikken av selskapets omstillingsplan, som vi mener hverken er ambisiøs eller tydelig nok. Dersom selskapet mener alvor, hvorfor ønsker det da å ta investeringsbeslutninger for nye, kontroversielle prosjekter som Wisting i Arktis?, skriver Karoline Andaur og Ragnhild Elisabeth Waagaard i Verdens naturfond i Dagens Næringsliv, og legger til:

– Det er ikke bare WWF som lurer. Før årets generalforsamling sa Storebrand at planen ikke gir gode nok svar på hvordan Equinor skal oppnå faktiske utslippskutt.

WWF sier at de kunne argumentert mye rundt at selskapet og staten kan tape enorme fremtidige summer på den ekspansive olje- og gasspolitikken. Men det som virkelig bekymrer dem er konsekvensene for mennesker over hele kloden.

Derfor vil de utfordre næringsminister Jan Christian Vestre til å kreve at Equinor endrer forretningsmodellen til en som er i tråd med planetens tålegrenser.

– For å klare dette må de redusere de absolutte utslippene som selskapet er ansvarlige for i tråd med 1,5-gradersmålet. Dette innebærer en stans i leting og utbygging av olje og gass, og at fornybarinvesteringene økes, sier de.

WWF forventer at Equinor må ta disse grepene nå for å være en troverdig aktør i fremtidens energimarked.

– Det haster om de skal bli morgendagens omstillingshelter – ikke morgendagens akterutseilte.

