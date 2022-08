annonse

Brannene herjer og utslippene øker: Bør vi snakke mer om hvor galt det kan gå?, spør klimaforskere.

– Hetebølger, flom og skogbranner har herjet i store deler av verden denne sommeren. De aller fleste er enige om at utslippene må ned, men det motsatte skjer. En internasjonal forskergruppe mener nå det er på høy tid å finne ut hvor katastrofal klimakrisen kan bli, skriver Dagsavisen.

Flere medier har de siste dagene skrevet om en internasjonal forskergruppe som mener det er på høy tid at verden får mer kunnskap om hva som kan bli de verste konsekvensene av global oppvarming.

Skrike som unger etter mer oppmerksomhet

– Hvor ille kan det gå, eller er det bare ulv, ulv? spør Resett.

– Jeg ser av artikkelen du refererer til er at disse som kaller seg klimaforskere, er desperate etter oppmerksomhet. Men hvorfor skal vi dynges på enda mer katastrofepornografi? sier sivilingeniør Geir Hasnes.

Hasnes er klimarealist og sier vil folk lage scenarier hvor alt som kan gå galt, går galt, så må de virkelig anstrenge fantasien ettersom Hollywood har kvernet ut katastrofefilmer i over 30 år, som vanskelig overgås, tenk bare på filmen 2012. Men du trenger ikke forskere til slikt, det er nok å ansette folk som skriver manus til katastrofefilmer.

– Forskere skal forske, ikke skrike som unger etter mer oppmerksomhet, mener han.

Det såkalte FNs «klimapanel» har kvernet ut scenarier i bøtter og spann helt siden starten i 1990, sier Hasnes. Fordelen med et scenario er at man kan hevde hva som helst uten å ha grunnlag for det. Man slenger bare på en uttalelse om sannsynlighet og slipper lett unna om ting ikke skjer. Det var et scenario som fortalte at isbjørnene skulle drukne av mangel på is, som ga Al Gore Nobels Fredspris.

– Det var selvsagt det rene sludder – isen forsvant ikke og isbjørnene forsvant ikke, men Al Gore ble rik. For det er enkel vei til rikdom å skremme folk til å kaste pengene sine etter deg, sier Hasnes til Resett, og legger til:

– Det er ikke så lenge siden det var et annet dominerende scenario som fortalte oss at det skulle bli våtere og villere i verden. Men det ble ikke det. I år er det tørke rundt om i verden og dermed er scenariet gitt: enda mer tørke og enda flere skogbranner. Antall skogbranner i verden er voldsomt redusert de siste 120 år, men det får du ikke vite hos «klimaforskerne». Der får du heller ikke vite at det finnes andre grunner til dem enn mer CO2 i lufta.

Hasnes mener at folk flest er ikke dumme. De skjønner at fenomenene i naturen går i sykluser. Det er tørke ett år og vått et annet år. Ingrediensene i klimaet varierer, men du vil aldri få trønderklima på Østlandet eller vestlandsklima på Finnmarksvidda. Østlandsklimaet er for eksempel alltid tørrere enn Vestlandsklimaet, og Vestlandsklimaet er alltid våtere enn Østlandsklimaet.

Han kan, uten å få betalt for det, fortelle hvor katastrofal den innbilte «klimakrisen» kan bli. Det kommer en istid snart, og da vil Norge nok en gang ligge under 2-3 km is, som den har gjort storparten av den siste millionen år. Dersom disse såkalte forskerne virkelig trodde at CO2 hadde oppvarmende effekt, så hadde de sluppet ut mest mulig, i håp om å avverge istiden, kanskje hindre den littegrann.

– Klimaforskerne er akkurat som dommedagsprofeter. Man kan le av dem, men de lønnes av statlige midler og må forsvare jobbene sine. Om verden vil varmes opp 1,5 eller 2 grader, kan vi ikke gjøre noe som helst med det. Om verden går inn i en kjøligere periode, så vil det likevel bli produsert beviser for at den blir varmere. Parisavtalen er en vits, og dessverre en dyr vits. Det «grønne skiftet» er allerede en katastrofe for Europa. Klimarealisten sier videre at Norge er, takket være sunn fornuft og folkeopplysning, på topp i verden i «klimakatastrofetvil». CO2 er livets gass, og jo mer av den, desto bedre.

– Og det er bare bra at klimaforskerne snakker mer om hvor galt det KAN gå, for da vil bare flere mennesker le av dem.

