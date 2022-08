annonse

Marius Arion Nilsen sier at de høye strømregningene er en gigantisk ekstraskatt fra folket og næringslivet til det offentlige og statens overfylte pengebinge.

– I Vårt Land sin leder angripes FrP fordi vi visstnok har kortsiktige og potensielt skadelige tiltak for å møte kraftkrisen. De hyller også Nikolai Astrup fra Høyre, som avisen mener møter populismen med fakta og autoritet, skriver Nilsen i Vårt Land, og legger til:

– Jeg klarer ikke engang å ta dette angrepet seriøst, når avisen åpenbart ikke er opptatt med å sjekke fakta før en skriver ledere.

Nilsen er stortingsrepresentant for FrP og fungerende fraksjonsleder i Energi & Miljøkomiteen, og sier at det eneste tiltaket FrP har foreslått som nevnes i lederen er 50 øres makspris på strøm, som ifølge Vårt Land kan føre til kollaps i kraftproduksjonen og at det blir umulig å importere strøm.

– Faktum er at FrP ikke har foreslått en makspris der strømprisen blir regulert og planstyrt til å være maks 50 øre, men derimot har vi foreslått at staten skal dekke prisen for strømforbruk over 50 øre for både husholdninger og næringslivet, sier han, og fortsetter:

– For å hjelpe Vårt Land med å forstå forskjellen, er det enkelt forklart samme ordning som regjeringen har innført for husholdninger, men med 20 øre lavere innslagspunkt og at 100 prosent blir dekket av staten, også for næringslivet. Det er eksakt samme forslag som KrF, Huseiernes Landsforbund og Sps nasjonale ordførerforum støtter, men jeg har ikke fått med meg at Vårt Land har kritisert dem for å være populister.

