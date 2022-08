annonse

Erling Braut Haaland fikk en knallstart på Premier League-livet med to mål i sin første kamp. I dag fortsetter jakten på forgjengeren Sergio Agüeros målrekord.

Agüero deler bestenoteringen for flest mål i sine fem første Premier League-kamper, med åtte scoringer. Det har bare den tidligere Coventry-spissen Micky Quinn klart før, da den engelske toppdivisjonen ble omdøpt til Premier League til 1992/93-sesongen.

Haaland åpnet med to mål i seriepremieren mot West Ham og kan fort plusse på scoringskontoen i sin første hjemmekamp mot nyopprykkede Bournemouth.

To mål i debuten er nest best i Premier League-historien bak Fabrizio Ravanelli. Italieneren scoret hattrick for Middlesbrough i sin første kamp i Premier League. Det har ingen andre klart, men et knippe andre spillere har scoret to i første PL-kamp, deriblant Agüero.

Argentineren fikset sitt første hattrick i sin fjerde kamp og fulgte opp med to mål helgen etter. Spissen er Manchester Citys mestscorende i PL-historien med hele 184 ligamål.

Opp til Agüero er det langt, men tittelen som tidenes mestscorende nordmann er godt innen rekkevidde. Den rekorden har Ole Gunnar Solskjær med sine 91 mål.

