annonse

annonse

Islamisme rammer fryktsenteret i hele samfunn og kulturer, fjern som nær. Den kjenner ingen avstand og ingen grenser – bare underkastelse.

Salman Rushdie ble knivstukket i går, fredag, på en scene i New York. Forfatteren av Sataniske vers, som har levd med dødstrusler siden boka utkom i 1988. Reduserte sikkerhetstiltak rundt sceneopptreden hans tyder på at Rushdie ble ansett som relativt trygg. Men det var han altså ikke – selv over tretti år etter ayatollah Khomeinis fatwa-dom i februar 1989.

I følge New York Times’ kilder ser ut til at gjerningsmannen, Hadi Matar (24) nettopp har sympatier til det iranske prestestyret. NBC News kobler mannens aktiviteter på sosiale medier til det samme, mer spesifikt den iranske Revolusjonsgarden og shia-ekstremisme.

annonse

Rushdie ligger nå i respirator og agenten hans opplyser om mange knivstikk, i arm, lever og halsregionen. Rushdie mister sannsynligvis også det ene øyet – om han i det hele tatt overlever.

Rett etter at den tragiske nyheten blir kjent, poster vår egen forfatter Jan Kjærstad en god oppfordring på Facebook: Til alle som ikke har denne romanen: Gå i bokhandelen og kjøp den i morgen. Eller bestill den. Les den.

Det er en sunn ryggmargsrefleks. Vi får håpe flere kulturmennesker igjen utvikler lignende impulser. I møte med nettopp islamsk ekstremisme og terror har det blitt sørgelig stille blant våre velorganiserte og statsstfinansierte kultureliter. Men ukultur kan ikke møtes med stillhet. Den må møtes med åpenhet og sivilisert konfrontasjon om nødvendig. Med ord, ikke vold eller fortielse. God kultur.

annonse

Jeg leste Sataniske vers da jeg var 24. Etter flere års anbefalinger fra min far og stemor – begge leseglade mennesker. Dét er jeg glad for. Og jeg husker boka som en fantastisk bok. Rik, mangslungen, underfundig og mystisk. Mektig, leken og fargerik – og ugjennomtrengelig: Kanskje fordi jeg også var relativt godt informert om kontroversene. Og så forventet å forstå hva det omkringliggende dramaet handlet om. Raseriet mot boka og forfatteren. Etter ‘fatwaen’ mot Rushdie og senere vår egen forlegger William Nygaard og andre vantro eller frafalne – som var ansvarlige for å spre… god litteratur! Hvilket nytt og særegent vokabular som etablerte seg etter Sataniske vers!

Artikkelen fortsetter under.

Drapsforsøket på Nygaard fem-seks år tidligere, var en sjellsettende introduksjon til islamisme og til realitetene om ukulturen i store deler av den muslimske verden. Friheten tok jeg selv for gitt og kritiserte gladelig kristendom såvel som enhver annen religion. Jeg forsto ikke bæret av overreaksjonene knyttet til Islam. Over tjue år senere vet jeg altfor godt – det gjør vi jo alle i dag.

Hendelsene inntok vårt eget, kollektive minne. En meget bestemt del, som dessverre bare vokser med antallet voldtrusler og -oppfordringer, drap og terrorsaker. Fra kuriosa til ny normal. Vi lærer at kunstnere, forfattere, karikaturtegnere og forleggere er ikke trygge. At terror virker. Islamisme rammer fryktsenteret i hele samfunn og kulturer, fjern som nær. Den kjenner ingen avstand og ingen grenser – bare underkastelse.

Artikkelen fortsetter under.

Spør våre folkevalgte representanter. Observer pressens påfallende vegring og berøringsangst i omtale – eller (mangel på) oppfølging. Hør særlig på det venstrevridde kommentariatet og stemmene på sosialistisk fløy. De som hevder seg opptatt av å bekjempe undertrykkelse, som snakker om solidaritet og menneskerettigheter – men knapt lar anledninger gå fra seg til å brunbeise kritikerne av akkurat denne ekstreme ukulturen. Der ordet «islamofobi» sitter løsere enn frøene på løvetann og systematisk brukes til å kneble legitim, nødvendig kritikk.

Hver runddans rundt elefanten i rommet er i dag blitt slett spill og nøye innøvd, politisk koreografi. Slik bør det ikke være. Det er en dans som håner det åpne, frie samfunn – og alle dets forsvarere. Forfattere, kunstnere og intellektuelle har dessverre aldri vært stillere om de viktige tingene. Eller mer bråkete om de minst. Følg heller Jan Kjærstads eksempel. Ti ikke mer. Tenn lyset igjen og les gjerne en bok. Begynn med Sataniske vers. Så lukker du boka og åpner munnen igjen, kjære kulturmenneske.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT