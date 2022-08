annonse

annonse

Mens flere land i Europa opplever stadig minkende gassleveranser, får Ungarn nå ekstrakvoter fra Putin.



Nylig fikk EU-kommisjonen gjennomslag for at unionens medlemsland frivillig skal redusere forbruket av naturgass med 15 prosent og at det kan innføres tvangskutt hvis det oppstår energikrise i vinter. Ungarn sluttet seg motvillig til kommisjonens tiltak.

Det hindrer likevel ikke Ungarn fra å trappe opp sin import. Forrige måned var utenriks- og handelsminister Péter Szijjártó i Moskva for å ha samtaler – og han kom ikke tomhendt hjem. Nå flommer det økte gassvolumer gjennom rørene fra Russland til Ungarn.

annonse

I den russiske hovedstaden skal det ha blitt avtalt at gass-selskapet Gazprom skal levere «mer enn det som allerede er kontraktsfestet». Inntil videre gjelder ekstrakvotene for august, men det forhandles allerede om leveranser i september, skriver NTB.

Les også: Nå får han merke Ursulas første gasskutt



På Facebook forklarer statssekretær Tamás Menczer i Ungarns utenriksdepartement hvorfor hans sjef Szijjártó valgte å gjøre sine hoser varme hos Vladimir Putin.

annonse

– Europa står overfor en alvorlig energikrise på grunn av krigen hos vår nabo (Ukraina, red.anm.) og sanksjonene som den ble møtt med. Selv om prisene på naturgass har økt dramatisk, er spørsmålet i dag ikke først og fremst hvor mye gassen koster, men om det vil finnes nok for vinterperioden.

– Et nivå (i gasslagrene, red.anm.) over 32 prosent ville i normale tider ha vært tilstrekkelig, særlig fordi det europeiske snittet er under 20 prosent, men dessverre lever vi ikke i normale tider, så vi må være fullstendig sikre. Dette er grunnen til at regjeringen tidligere besluttet at rundt 700 millioner kubikkmeter naturgass burde kjøpes i tillegg til mengdene som allerede er kontraktfestet, skriver Menczer, og legger til at det er regjeringens plikt å sikre folket trygge forsyninger med naturgass.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT