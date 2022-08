annonse

Når farmasien er børsnotert, er de mer tilbøyelige til å prioritere salgsfremmende markedsføring foran forskning som kan utvikle nye eller forbedrede vaksiner, mener tysk professor.



Under pandemien oppnådde farmaforetak som Pfizer og BioNTech rekordoverskudd, skriver Christian Kreiß, professor i nasjonaløkonomi ved Hochschule Aalen, i det tyske tidsskriftet Cicero. Han legger til at halve Pfizers omsetning stammer fra covid-19-vaksiner.

Kreiß antyder at legemiddelselskapene, fordi de er markedsstyrte virksomheter og ofte dessuten børsnoterte, er tilbøyelige til å prioritere markedsføring foran forskning og utvikling. Pfizer og BioNTech handles henholdsvis på New York Stock Exchange og Nasdaq Stock Market, mens AstraZeneca på sin side er notert i London.

– Børsnoterte konsern kan bare overleve hvis de tjener inn stadig høyere og på lang sikt stigende gevinster, mener Kreiß. Dette gjelder også børsnoterte farmasikonsern, poengterer han, og illustrerer dette ved å gjengi Pfizers seneste regnskapstall.

I første halvår 2022 hadde Pfizer en omsetning på 53,4 milliarder amerikanske dollar, opp seksti prosent sammenlignet med første halvår 2021. Herav dro Pfizer inn et overskudd før skatt på 20,5 milliarder dollar, det vil si nesten 200 milliarder norske kroner. Vaksinestoff som Comirnaty, som Pfizer og BioNTech samarbeider om og deler overskuddet fra, stod for 47 prosent av Pfizers omsetning.

Problemet, mener Kreiß, er at Pfizer angivelig nedprioriterer forskning. Professoren påpeker at Pfizer brukte 5,6 milliarder dollar på markedsføring, informasjon og administrasjon og 5,1 milliarder på forskning og utvikling.

I verste fall kan iveren etter å markedsføre og selge eksisterende vaksiner for maksimert profitt bli så stor at dårlige vaksiner forblir på markedet, selv om kjente bivirkninger taler for at de burde erstattes, skriver Kreiß.

– Disse tallene reiser grunnleggende spørsmål om farmaforetakenes interessekonflikt mellom gevinstjag og helse. Hva skjer når farmakonsern må velge mellom gevinst og helse, spør Kreiß retorisk.

Han svarer seg selv ved å sitere en kjent medisinsk forsker ved Københavns Universitet: «Penger er bransjens eneste standard, og et menneskes verdi avhenger av hvor mye penger det drar inn.»

Den kjente medisinske forskeren er ingen ringere enn Peter C. Gøtzsche. Han har vært professor ved Københavns Universitet og styremedlem i Cochrane, men fikk i 2020 sitt professorat inndratt, og skal også ha blitt sparket ut av Cochrane, en ideell organisasjon som registrerer medisinske forskningsdata.

Grunnen påstås å være kritikk av farmasøytisk industri. Under covid-19-pandemien ytret Gøtzsche seg dessuten imot nedstengning, og mente videre at to navngitte professorer er kjøpt og betalt av legemiddelselskapene.

Professor Kreiß har selv uttalt seg negativt om corona-restriksjonene, men fra et økonomisk ståsted. Kreiß kalte det hele et mediefremstilt massehysteri, og spådde at restriksjonene vil forsterke nasjonale konflikter, skape kaos og strid i Europa og ta knekken på euroen, mens «makt- og finanseliten» vil profittere.

– Dette innbefatter ille tilstander, plyndringer, protester og opprør, ikke bare i fattige land, men også i Europa. Allerede i dag bygges det opp til dette gjennom tiltakende utsjaltning av borgerrettigheter og fullmaktslover. Jeg regner også med sterke nasjonale konflikter innad i Europa og euroens sammenbrudd. Det burde i grunn føre Europa ut i kaos og strid, skrev Kreiß allerede i mars 2020.

