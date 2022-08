annonse

Holdt Statnett tilbake vesentlige momenter da de søkte om utenlandskabler? Ja, mer enn antyder Sp-politiker i Bergen.

Hoveddelen av det norske kraftmarkedet kontrolleres av staten gjennom Statkraft og Statnett, som henholdsvis produserer og transporterer elektrisitet. I tillegg til det sentrale strømnettet er det Statnetts ansvar å bygge og drive utenlandskabler.

Nå tar Thomas Flesland, som sitter i Bergen bystyre for Senterpartiet, til orde for at Statnett skal granskes i forbindelse med utenlandskablene North Sea Link til England og NordLink til Tyskland. Begge ble operative i 2021.

I et leserinnlegg i Bergens Tidende peker Flesland på at Norge allerede hadde femten andre utenlandskabler, uten at strømprisene dermed gikk i taket. Så hva er det som gjør North Sea Link og NordLink så annerledes?

Flesland er ikke i tvil.

– Når vi i fjor åpnet kablene til England og Tyskland, fikk vi derimot en helt ny situasjon. Disse to kablene økte Norges utvekslingskapasitet med 45 prosent.

– Dessuten knyttet de oss til markeder som over lang tid har hatt en vesentlig høyere strømpris enn vi har vært vant til. Resultatet er en prissmitte fra disse markedene og inn i Sør-Norge, skriver Flesland.

Nå vil Flesland ha Statnett gransket. De måtte nemlig ha visst om, og dermed holdt tilbake eller nedtonet, forbundskansler Angela Merkels store prosjekt Energiewende: overgangen fra fossilbasert til fornybar elektrisitet.

– Da Statnett søkte om konsesjon for å få bygge kablene til England og Tyskland i 2013, var et av hovedargumentene forsyningssikkerhet, skriver Flesland. Ifølge ham så Statnett for seg å få hjelp fra engelsk og britisk termisk produksjon, altså kull, gass og kjernekraft.

– I søknaden argumenterte de for at «termisk produksjon i Tyskland og Storbritannia gir det norsk-svenske kraftsystemet hjelp til å håndtere hydrologiske svingninger ved å produsere mer når det er tørt og mindre når det er vått».

– I 2013 visste Statnett at det forelå vedtak og pågikk reformer som Energiwende og EMR (Electricity Market Reform, red.anm.), med formål om å bygge ned den tyske kjernekraften, den tyske kullkraften og den britiske kullkraften. Dermed visste de også at disse landenes «termiske produksjon» ville avta i de kommende årene, resonnerer Sp-politikeren.

