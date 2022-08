annonse

Jo høyere pris Statkraft får for strømmen – sammenlignet med markedspris – jo høyere bonus får sjefen i Statkraft,

Når Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesens bonus skal utregnes, er et av kriteriene «merverdi fra den norske vannkraftporteføljen», skriver Dagbladet.

Ifølge avisen beregnes måloppnåelsen beregnes ved å måle hvor mye høyere pris Statkraft greier å oppnå enn prisnivået i markedet. Jo dyrere Statkraft selger strømmen – sammenlignet med markedspris – jo bedre slår det ut for Rynning-Tønnesens bonus.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt) reagerer sterkt på avsløringene:

– Å gi bonus for å ha solgt dyrt til kraftkunder, er en hån mot fellesskapet. Ingen skal belønnes for å selge kraft dyrt, sier Marhaug til Dagbladet , som mener regjeringen bør bruke makten sin og stoppe praksisen.

For 2021 fikk Rynning-Tønnesen en bonus på 802.000 kroner. Øvrig lønn, inkludert naturalytelser, rundt ca. seks millioner kroner. For 2020 var bonusen hans 1.158.000 kroner.

Statkrafts styreleder Thorhild Widvey avviser overfor Dagbladet at bonuskriteriet om prismargin bidrar til å tømme magasinene når prisene er på topp. Hun viser til at bonusutbetalingen til konsernsjefen var lavere for 2021 enn året før, selv om kraftprisene var betydelig høyere i 2021.

Widvey sier at er det et prinsipp i Statkraft at ingen skal få bonus på grunn av høyere kraftpris. Målene knyttet til bonusordningene skal kun være basert på forhold den ansatte kan påvirke.

