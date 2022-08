annonse

MDG-nestleder Arild Hermstad sier til VG at en eventuell stans i norsk strømeksport vil være usolidarisk mot et Europa i krise.

Både Frp, KrF og Senterpartiets stortingsgruppe har bedt om full stans i norsk strømeksport. Det karakteriserer MDG-nestleder Arild Hermstad som «strømnasjonalisme», melder NTB.

– I realiteten utspiller det seg en energikrig imellom Russland og Europa. Den norske innsatsen i den konflikten kan ikke være å fortelle resten av Europa at vi stenger strømeksporten, sier Hermstad til VG.

Korttenkt

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har lite til overs for Hermstads kritikk.

– Det er oppsiktsvekkende at MDG kan være så korttenkte i sin tilnærming til krisen vi står overfor, skriver han i en epost til VG.

Frps energipolitiske talsmann Marius Arion Nilsen mener MDGs kritikk er «vrøvl».

– Norge hjelper Europa enormt, vi sender masse terawatt-timer (TWh) med strøm i form av gass og olje, mye mer enn vi noen gang vil kunne eksportere av vannkraft. Det å holde igjen noen TWh for å sikre vår egen forsyningssikkerhet er sunn fornuft, sier Nilsen.

Så langt i år har Norge, per 14. august, netto eksportert 8,4 TWh strøm til Norden og Europa via strømkablene til Sverige, Danmark, Nederland, Finland, Tyskland og England, ifølge tall fra Statnett.

De to siste og omstridte kablene til Tyskland og England har en eksportkapasitet på 24 TWh i året. Det tilsvarer nesten hele magasinkapasiteten i Sørvest-Norge (NO2), ifølge Dag og Tid.

I fjor var nettoeksporten av strøm til utlandet på 17,4 TWh, vel 12 prosent av årlig norsk produksjon. Til sammenligning er totalforbruket av strøm i EU rundt 3.300 TWh.

I 2019 eksporterte Norge totalt 2.082 TWh energi. Strøm utgjorde 0,6 prosent av dette. Resten var olje og gass, ifølge Enerwe.

Olje- og energidepartementet har gitt energimyndighetene én uke til å utrede begrensninger i krafteksporten.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har gitt energiregulatoren RME i oppdrag å vurdere hvilke tiltak som kan innføres for å bremse krafteksporten i situasjoner der forsyningssikkerheten i Norge trues, melder TV 2.

I et brev datert 10. august ber Olje- og energidepartementet RME om å vurdere hvilket handlingsrom Norge har for å begrense kraftoverføringen til utlandet i tilfelle det skulle bli nødvendig for å sikre nasjonal forsyningssikkerhet for strøm, skriver NTB.

RMEs oppdrag er å se nærmere på de tekniske og juridiske sidene

Svarfristen er satt til tirsdag kommende uke og departementet vil da ha en foreløpig vurdering fra RME.

– Vi jobber med vurderingene og tar sikte på å oversende dem til departementet innen fristen, sier RME-direktør Tore Langset til TV 2.

RME ligger under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og ble opprettet i forbindelse med at Norge gikk inn i EUs energibyrå Acer.

