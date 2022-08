annonse

annonse

Demokratiets fyrtårn i en autoritær, despotisk verden?

Slik er EUs selvbilde og egenfremstilling, vil mange mene. Polens statsminister Mateusz Morawiecki er imidlertid av en litt annen oppfatning. I et leserinnlegg i tyske Die Welt hevder Morawiecki at EU i virkeligheten styres av et oligarki.

I innlegget, som har tittelen «Demokrati? I EU hersker faktisk et oligarki», langer Morawiecki ut mot Brussels påståtte nyimperialisme – men aller først passer han på å gi et velrettet spark til Polens erkefiende lengre øst. Oligarki er et annet ord for fåmannsstyre, og betyr at et lite, men rikt mindretall har makten.

annonse

– Krigen i Ukraina har fått sannheten om Russland frem i lyset. De som har vegret seg for å erkjenne at Putins stat har imperialistiske tendenser, må i dag innse kjensgjerningen at det 19. og 20. århundrets demoner – nasjonalisme, kolonialisme og totalitarianisme – lever videre i Russland, skriver Polens statsleder.

Les også: Nå får han merke Ursulas første gasskutt

Deretter følger en kraftsalve mot EU, nærmere bestemt EU-kommisjonen og dens president Ursula von der Leyen, som lenge har ligget i åpen strid med Polen og Ungarn om saker som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.

annonse

– Men krigen har også fått sannheten om Europa frem i lyset. Vi har å gjøre med et formelt demokrati og et faktisk oligarki hvor de sterkeste har makten. I tillegg kommer det at de sterke gjør feil og er lite flinke til å ta til seg kritikk utenfra.

Leyens politiske og juridiske kamp mot Poland, herunder tilbakeholdelse av midler fra EU-budsjettet, ser Morawiecki på som de store EU-landenes, fremfor alt Leyens eget hjemland, «imperialistiske holdninger mot mindre stater».

Les også: Finsk ambassadør hevder Putin har fått historiedilla

– Politisk praksis har vist at Tyskland og Frankrikes ståsted teller mer enn andres, skriver Morawiecki videre, og understreker at «EU-imperialisme må bekjempes like sterkt som russisk imperialisme», skriver The Warsaw Voice.

Nå ber den polske statsministeren om «dyp reform», slik at unionen går fra de størstes rett til å bli mer konsensusorientert. Slik skal EU angivelig kunne handle mer til «fellesskapets beste» og med likeverd mellom medlemmene.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT