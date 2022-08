annonse

I morgen trer Period Products (Free Provision) Bill i kraft.

Dermed vil flere typer menstruasjonsprodukter, herunder sanitetsbind og tamponger, bli statssubsidiert og dermed i praksis gratis for sluttbrukeren. Loven ble vedtatt av Skottlands parlament i november 2020, men det er først nå den tar til å gjelde.

Lovteksten slår fast at Skottlands regjering må opprette en landsdekkende ordning hvor den som trenger menstruasjonsprodukter vederlagsfritt skal kunne motta dette. Videre må skoler og universiteter utplassere slike produkter på toalettene.

Parlamentariker Monica Lennon (Arbeiderpartiet) står bak forslaget, og begrunner dette med kamp mot «menstruasjonsfattigdom». Lennon argumenterer med at tamponger og lignende er nødvendighetsartikler og påkrevd for å kunne leve verdig.

Sist, men ikke minst skal gratis menstruasjonsprodukter motvirke effektene av sosiale og økonomiske forskjeller, en hensikt som Skottlands sosialminister gjentar.

– Å gi gratis tilgang til menstruasjonsprodukter er grunnleggende for likhet og verdighet, og fjerner de økonomiske barrierene for å skaffe seg dem, sier sosialminister Shona Robison, og legger til at de er stolt av å være verdens første regjering som gjør dette.

Da Skottlands parlament vedtok loven, var menstruasjonsprodukter allerede gratis for skoleelever og studenter. Nå omfattes altså også voksne personer som menstruerer.

I sin forklaring til loven hevder Lennon at den relative fattigdommen i Skottland sakte økte etter finanskrisen i 2008 og at 19 prosent av befolkningen, eller rundt en million personer, i perioden 2014-2017 levde i fattigdom etter at boutgifter var fratrukket.

– Det er kjent at menstruasjonsfattigdom kan ha skadelig virkning på kvinners, jenters og transpersoners helse. Det kan føre til infeksjoner eller helseplager å bruke menstruasjonsprodukter over lengre perioder enn anbefalt eller å bruke uegnede alternativer.

– I tillegg kan kvinner, jenter og transpersoner føle at de ikke har noe annet valg enn å utebli fra skoleaktiviteter, arbeid eller fritid fordi de ikke har passende produkter.

