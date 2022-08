annonse

En kvinne kan reagere ulikt på utroskap.

Mens noen kvinner blir sinte eller lei seg og sender mannen på dør, velger andre å ta en mer utspekulert hevn. Daily Mail har skrevet om flere uvanlige krumspring som kvinner med knust hjerte tyr til i sorg og desperasjon.

En forsmådd kvinne satte fyr på mannens joggesko, mens andre arrangerte loppemarked med eks-partnerens eiendeler eller hengte opp et laken på husveggen med teksten «Velkommen hjem, bedrager».

Atter andre tar det enda lengre – helt opp i troposfæren. På en fullstappet utendørskonsert i Auckland, New Zealand kunne Scott – og alle de andre gjestene – lese at «Scott har en liten ***» fra et passerende småfly.

Der er med andre ord ingen tvil om at mannens utroskap kan gjøre kvinner oppfinnsomme. 12. august rykket en kvinne inn en helsides annonse i lokalavisen Mackay and Whitsunday Life i Australia, skriver New York Post. Der stod det:

Kjære Steve.

Jeg håper du er lykkelig sammen med henne. Nå får hele byen vite hvilken ussel bedrager du er.

Hilsen Jenny

PS. Jeg kjøpte denne annonsen med kredittkortet ditt

Redaksjonen hadde vurdert kvinnens annonse, og kom frem til at den kunne passere. De kunne likevel ikke belaste Steves bankkort uten hans samtykke, og besluttet derfor å trykke annonsen gratis.

Mackay and Whitsunday Life har et nedslagsfelt med 50.000 innbyggere. Det gjenstår nå å se om Steve (eller kanskje Jenny?) heretter må søke lykken utenbys neste gang de skal finne seg partner.

Her er et knippe andre hevner av varierende kreativitet (og lovlighet):

I Bulgaria lot en kvinne sin berettigede harme gå utover mannens splitter nye Audi – med seks ishakker i panseret, for- og bakruten.

Mens hennes utro mann var bortreist, solgte en kvinne i USA deres hjem, beholdt pengene og etterlot tingene hans på fortauet.

Dama til en tech-nerd tok på sin side hevn der det gjorde aller vondest: hun dumpet PC, mobiler og alle hans duppedingser i WC-en.

Da John løp maraton i, stod kona hans på sidelinjen – ikke for å heie på ham, men holde opp plakaten «John, du er en utro jævel».

Bak mannens bil hengte en kvinne opp følgende lapp: «Jeg er en 41 år gammel *** som bedrar kona og to barn. Tut hvis du synes jeg er en ***».

En kvinne valgte å tilgi kjæresten, men bare etter at han hadde stått i et travelt veikryss med plakaten «Jeg var utro, dette er straffen min».

Kilde: ParentInfluence.com

