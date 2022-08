annonse

De lanserer boplikt som et forslag til å stagge leiekrisen.

– Vi mener dette er noe vi må vurdere, hvis vi ikke får til andre virkemidler snart for å gjøre noe med boligmarkedet i Oslo. Vi er i en situasjon hvor prisene er vedvarende høye og har et boligmarked hvor det er ville tilstander, sier SVs gruppeleder i bystyret Ola Wolff Elvevold til Avisa Oslo, og forteller om problemet:

– I tillegg er det er det et økende fenomen at relativt bemidla folk kjøper «hytter» i Oslo by. Dette er leiligheter som står tomme det aller meste av tida. Det er et problem. Disse tingene kan ikke vi som folkevalgte bare sitte å se på, mener han.

SV vil at eieren skal bo på eiendommen, og at de ikke kan la den stå ubenyttet.

– Vi har vært opptatt av at vi som kommune må ha flere virkemidler for å gjøre det mindre attraktivt å bare sitte på eiendom.

Elvevold mener nettopp boplikt vil føre til at færre leiligheter står tomme.

– Vi må snu alle steiner. Dette er noe over førti kommuner allerede benytter seg av. Det er uvanlig i en storby-sammenheng, men kunne potensielt være effektivt.

– Jeg tror mange er utålmodig på politisk handling. De ser hvilke tilstander og hvilken urettferdighet som gjør seg gjeldende, sier han.

