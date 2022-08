annonse

annonse

Den tyske banksektoren går dystre tider i møte.

Påstanden kommer ikke fra hvem som helst, men eksekutivdirektør Raimund Röseler i det tyske finanstilsynet Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

I et intervju med Handelsblatt sier Röseler at stigende markedsrenter kan skape «alvorlige problemer» for banker, særlig blant de små og mellomstore foretakene.

annonse

– Jeg går ut fra at et mindre, tosifret antall banker får alvorlige problemer.

Les også: Så mye har nordmenn i utenlandske bankinnskudd (+)

Dette begrunner Röseler med at pengeforetak som har hatt langtidskreditt med lave renter, nå må betale mer for å refinansiere kreditten.

annonse

– Denne risikoen har ikke alle foretakene tilstrekkelig sikret seg mot, mener Röseler.

Oppå det hele frykter Röseler at bankenes kalkyler kan ha operert med for små renteøkninger, slik at bankene nå går mot en kostnadssmell.

Les også: Elbåt-utleier taper penger – bedre med diesel (+)

Sist, men ikke minst har man inflasjonen, påpeker Röseler, som dessuten ramser opp mulig nedgang på børsene og i verste fall økonomisk resesjon.

– Forutsetningene for en perfekt storm er til stede, sier Röseler til Handelsblatt.

I økonomi og finans brukes uttrykket «perfekt storm» om situasjoner hvor flere ting som kan gå galt, inntreffer samtidig og forsterker hverandre.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT