Tysklands landslagssjef i fotball Hansi Flick er svært kritisk til hva som venter fansen i VM i Qatar, melder NTB.

Mesterskapet for menn spilles i perioden 20. november til 18. desember.

– Det er trist at dette ikke blir noe VM for tilhengerne. Jeg har mange kjente som egentlig var innstilt på å fly til Qatar, men som blir hjemme av flere grunner. De har ikke råd til rådyre hotellrom, situasjonen for homoseksuelle er uakseptabel, det er brudd på menneskerettigheter og minoriteter ekskluderes, sier Flick til RNB.

– Fotball bør være for alle. Derfor vil jeg si at årets VM, ikke blir for den vanlige tilhengeren.

Tyskland vant VM i 2014. Flick leder tyskerne for første gang i et verdensmesterskap.

