I dag (15.1.), på ettårsdagen for Talibans maktovertakelse i Afghanistan, ble Anniken Huitfeldt spurt av NRK om det var naivt av norske myndigheter å invitere Taliban til Oslo for å overbevise dem om at afghanske jenter skal få gå på skole.

Anniken Huitfeldt, som enten er så dum at hun tror det selv eller er så frekk at hun ikke bryr seg eller begge deler, svarte kontant benektende, om at «vi er veldig realistiske». Hva hun mente med det er ikke så godt å si. For det første Taliban gjorde da de kom hjem etter å ha blitt flydd med privatfly og bespist på Holmenkollen Park Hotell på skattebetalernes regning, var å stenge alle jenteskolene i Afghanistan.

Det gikk som det måtte. Talibanskjeggebussene kom ikke til Norge for å diskutere kvinners rettigheter. De kom til Norge for å hente penger. Og det fikk de så det monnet, 700 millioner kroner til over bistandsbudsjettet, mens kvinners rettigheter ble innskrenket og jenteskolene stengt.

Det er kanskje ondskapsfult, men hvor dum går det egentlig an å bli? Politikere som ikke vil innrømme, snakker bort eller prøver å skjule sine feil fortjener i min bok ikke flatterende omtale. De fortjener faktisk å bli kraftig kritisert, til skrekk og advarsel, i håp om at det kan ha en oppdragende virkning.

Senator Lindsey Graham (R) la all diplomatisk protokoll til side og sa rett ut det alle tenkte under sikkerhetskonferansen i Munchen i februar; «That’s the most naive thing ever! You litterally know nothing about the Taliban.» Vår utenriksministers stotrende skoleengelsk gjorde ikke saken særlig bedre. Piiiinlig!

Videoen er underholdende, men skremmende. Den blottlegger en utenriksminister som ikke aner hva hun driver på med. Slike politikere underminerer ikke bare vårt omdømme i det internasjonale samfunn. De er direkte farlige. De er ikke i stand til å ivareta landets interesser.

Jeg vet derfor ikke lenger om jeg skal le eller grine av Anniken Huitfeldt. Jeg deler derfor på nytt Valens Huitfeldt video i håp om at vi fortsatt kan slippe unna med å le.

