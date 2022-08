annonse

Den sosialdemokratiske tankesmien Agenda hevder at en million voksne nordmenn nekter å tro på menneskeskapte klimaendringer.

Journalist og kommentator Cecilie Palmer skriver i Agenda Magasin at «en klimafornekter er, ifølge Det Norske Akademis Ordbok, en ‘person som benekter at det foregår global oppvarming eller at en slik oppvarming skyldes menneskelig aktivitet’».

Hun fortsetter:

– Ser vi på statistikk over hvem som tror og hvem som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, kan vi fremstille en slags arketype av den mannlige klimafornekteren; en fyr godt opp i åra med relativt lav utdanning, som mener at likestillinga «har gått for langt» og er skeptisk til innvandrere.

Palmer sier at en klimafornekter er en som får hele sitt verdenssyn truet av Lan Marie Berg og Greta Thunberg – unge kvinner som vil forandre den verden fornekteren på sett og vis har vært med på å ødelegge.

– La oss se på Klimarealistene – de med stor K. Dette er en organisasjon «som mener at klimaet domineres av naturlige variasjoner», ifølge nettsiden. Deres standpunkt er at klimaendringene «for det meste» er naturlige. Og de er nærmest imponerende mannsdominert: I styret sitter åtte menn og én kvinne. I det vitenskapelige rådet er 26 av 28 medlemmer menn, skriver hun.

Palmer skriver videre at amerikanske undersøkelser avdekket at konservative hvite menn oftere benekter klimaendringene, samt at denne gruppen er redd for å miste makt og privilegier.

– At klimafornektelse domineres av menn, blir også påpekt av Martin Hultman, som leder verdens første tverrfaglige forskernettverk for studier av klimafornektelse. Han forklarer at de forurensende industriene er mannsdominerte: «De sterke reaksjonene mot klimavitenskapen er ofte koblet til arbeidsliv, økonomi og personlig identitet. Det er ofte vanskelig for menn å legge bak seg de strukturene», sier Palmer, og fortsetter:

– Det er som om mange menn opplever at deres levesett trues av forskning på og tiltak mot klimaendringene – og at det trigger en motstand hos disse mennene.

