Så sent som i juli slo Støre fast at strømeksporten ikke bør reguleres politisk.

Og Støre stod på sitt, til tross for at folket ropte på makspris, at den politiske opposisjonen, herunder Bård Ludvig Thorheim (H), beskyldte Støre for å se seg blind på markedsdelen av norsk kraftproduksjon og glemme samfunnets forsyningssikkerhet, og at Nettavisen-kommentator Kjell-Magne Rystad krevde Støres avgang.

Kanskje var det tidsfristen fra LO som fikk Støre til å endre mening? Nå kommer det i alle fall nye toner fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Søndag antydet Støre overfor Aftenposten at restriksjoner på eksport ikke er utelukket.

Budskapet kom dagen før Støre ønsker de nordiske statsministrene samt Tysklands forbundskansler Olaf Scholz velkommen til samtaler. Trolig blir Kontinental-Europas energikrise et sentralt tema når de seks statslederne møtes, selv om det først og fremst er den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som står på dagsorden.

– Hvert land må ta ansvar for at kraftsystemet deres holder.

Det sier Støre til Aftenposten, og bekrefter dermed regjeringens linjeskifte tidlig i august, da olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) varslet at de undersøker regelverk for å kunne begrense krafteksport i kritiske og unormale situasjoner.

– Vi har tatt beslutninger for å sikre vår vannkraftkapasitet. Det er å ta nasjonalt ansvar. […] Vi har ansvar for integriteten i det norske kraftsystemet. Det er derfor vi nå sier at vi må sikre fyllingsgraden i våre vannmagasiner, bedyrer Støre.

Selv om Russlands krig i Ukraina, sanksjonene mot Russland og til sist Russlands kutt i gassleveransene er viktige årsaker til at særlig Tyskland nå har manko på energi, antyder Støre at tyskerne selvforskyldt har satt seg i denne knipen.

– Man kan diskutere om Tyskland har utviklet nok fornybar kraft til å kompensere for at de stengte kjernekraftverkene, sier Støre til Aftenposten. 31. desember 2021 stengtes tre av Tysklands seks gjenværende atomkraftverk, og de tre siste – Emsland, Neckarwestheim 2 og Isar 2 – skal etter planen slås av innen utgangen av 2022.

Avisen utdyper Støres uttalelse med at Tyskland først stengte ned store deler av landets atomkraftverk og i mellomtiden festet sin lit til stabile leveranser av naturgass fra Russland frem til fornybare energikilder var blitt utbygget.

Slik gikk det som kjent ikke. Nord Stream 2 ble kansellert kort tid før oppstart, mens Nord Stream 1 nå mottar gass tilsvarende rundt tjue prosent av maksimal kapasitet, som ledd i den politiske konflikten mellom Berlin og Moskva.

