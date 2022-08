annonse

Den russiske hæren bruker aktivt sine sjeldne tankdestroyere for å kjempe mot ukrainere ved frontlinjen.

Defence-blog melder at russiske medier har publisert opptak av hvordan troppene deres avfyrer Khrizantema-S antitank-styrte missiler mot ukrainske tropper i Donetsk- og Mykolaiv-regionene.

Den siste videoen viser angivelig det russiske 9K123 Khrizantema-S missilsystemet som tar ut et vanntårn i Mykolaiv-regionen.

9K123 Khrizantema-S (kjent som AT-15 Springer i NATO-land) er et russisk selvgående anti-tank missil (ATGM) system. Det er en tankdestroyer som bruker anti-tank-guidete missiler, spesielt designet for taktiske situasjoner som krever anti-tank-krigføring.

Ifølge Russlands statseide våpeneksportorgan, Rosoboronexport, er Khrizantema designet for å bekjempe: Moderne og fremtidige stridsvogner, pansrede infanterikjøretøy og andre lette pansrede mål, ingeniørkonstruksjoner, hurtigbåter, luftmål i lav høyde og lav hastighet, mannskap i tilfluktsrom og i åpent landskap, dag og natt, i all slags vær, i støvete og røykfylt luft.

Systemet gikk inn i tjeneste hos de russiske væpnede styrkene i 2005, men disse kampvognene er bygget i svært begrensede antall.

