I det som må kalles en original promotering av Marvels nye TV-serie «She-Hulk: Attorney at Law», har PR-gjengen opprettet en falsk Tinder-profil for showets hovedperson Jennifer Walters.

Mye tyder på at produksjonsselskapet Marvel bruker denne noe spesielle salgsstrategien for å appellere til folk som er mer interessert i romantiske TV-serier enn actionfylte superhelter som franchisen er mest kjent for.

They really advertising She-Hulk on Tinder 😭😂😂 pic.twitter.com/LVqt2v1UFH — 🌈ɥʇɐdozoſ🦄 (@jozopath) August 13, 2022

She-Hulk er det neste prosjektet som slippes i fase 4 av Marvel Cinematic Universe, og strømmer utelukkende på Disney+ fra og med 17.

