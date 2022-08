annonse

En ny gassavgift skal avbøte energikrisen «som Russland har forårsaket» og fordele byrden «mest mulig solidarisk».

Tysklands næringsdepartement har tidligere varslet en ny, tidsbegrenset gassavgift på mellom 1,5 og 5 cent pr. konsumert kilowattime. Nå er det klart at satsen blir 2,4 cent, vel 25 norske øre, melder Cicero.

Næringsminister Robert Habeck (Die Grünen), som også er minister for klimabeskyttelse, anslår at summen blir «noen hundre euro for hver husholdning». Avgiftsinngangen skal kompensere gass-selskapene for at billig russisk naturgass i økende grad må erstattes av dyrere alternativer.

Den nye avgiften trer i kraft fra begynnelsen av oktober, og vil dermed først vises på strømregningen i november og desember. Grunnen er at Energiewirtschaftsgesetz, en lov som regulerer elektrisitets- og gassleverandører, krever fire til seks ukers varsel før nye satser tar til å gjelde.

Nord Stream 1, rørledningen som strekker seg fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen, mottar nå gass tilsvarende rundt tjue prosent av maksimal kapasitet. Nord Stream 2, som løper parallelt med Nord Stream 1, ble på sin side ferdigstilt, men aldri åpnet som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Russlands kutt i gassleveransene inngår i den politiske konflikten mellom Berlin og Moskva, selv om leverandøren, den russiske gassmonopolisten Gazprom, har forklart vedlikehold som en grunn til gassreduksjonen.

Tysklands næringsdepartement, som kontrolleres av Die Grünen, har anlagt en retorikk om «eksterne sjokk» for å forklare og ikke minst forsvare stigende priser på energi. Dagens gassavgift er intet unntak.

– Med sitt angrep på Ukraina har Russland også produsert en vanskelig energikrise, skapt kunstig energiknapphet og drevet prisene til værs. Dette eksterne sjokket treffer særlig vårt land, som i årevis er vært avhengig av gunstig gass fra Russland. Vi satser alt på å bli mer uavhengige, og er på god vei dit.

– Den tidsbegrensede avgiften er en konsekvens av krisen som Russland har forårsaket. Det var ikke et enkelt valg, men var nødvendig for å sikre private husholdninger og næringslivet varme- og energiforsyninger. Med avgiften blir kostnadene mest mulig solidarisk fordelt, uttaler Habeck i en pressemelding.

31. desember 2021 ble tre av Tysklands seks gjenværende atomkraftverk slått av. De tre siste – Emsland, Neckarwestheim 2 og Isar 2 – skal etter planen stenges innen utgangen av 2022. Tysklands forbundsregjering, som består av Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Die Grünen og Freie Demokratische Partei, er fortsatt delt i synet på om atomkraftverkenes levetid skal forlenges.

