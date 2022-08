annonse

annonse

Etter knivangrepet i New York fredag er Salman Rushdie (75) våken og frakoblet repirator. Ja, den verdenskjente forfatteren av Sataniske vers kan visst både snakke og «slå vitser», forteller hans agent Andrew Wylie. Dét er godt nytt. Men fortsatt er han altså ikke trygg for islamistisk, blodig kansellering.

Hele 33 år er gått siden Ayatollah Khomeini og det iranske prestestyret utstedte en fatwa mot ham. Gjerningsmannen, Hadi Matar (24), nekter straffskyld. Det er like lite overraskende som hans trolige sympatier til shia-ekstremisme og den iranske Revolusjonsgarden.

.@TwitterSupport These are your guidelines, right?

"Violence: You may not threaten violence against an individual or a group of people. We also prohibit the glorification of violence…

"Terrorism/violent extremism: You may not threaten or promote terrorism…" pic.twitter.com/BzM6WopzHa

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022