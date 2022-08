annonse

Ingen ideologi – ikke én eneste religion – har rett til å ikke bli krenket.

Den islamkritiske forfatteren Salman Rushdie (75) ble knivstukket rundt tolv ganger, blant annet i ansiktet 12. august. Siktet for drapsforsøket er 24 år gamle Hadi Matar.

I 1988 ble Rushdies roman Sataniske vers publisert. Denne boken skapte oppstandelse i den muslimske verden, fordi profeten Muhammed, som figurerer i romanen i en engels drøm, i boken vedgikk at det finnes flere guder enn Allah. Noe sånt er nok til å sette muslimske fundamentalister, som det er svært mange av, i fyr og flamme. Ayatollah Khomeini utstedet i 1989 et fatwa mot Rushdie, og siden har sistnevnte måttet utstå mange drapsforsøk.

Flere andre som på ulike måter kan forbindes til Rushdie er også rammet. Hitoshi Igarashi, som oversatt Sataniske vers til japansk, ble for eksempel drept i 1991.

Også forlagssjef William Nygaard i Aschehoug forlag – som utga Rushdies bok – ble utsatt for et attentat i 1993. Han ble truffet av tre skudd, men overlevde.

Jonas Gahr Støre presterer på Twitter å hevde at handlingen ble begått med «uklart motiv», noe som er en underlig påstand å velge å fokusere på gitt det vi vet om islams fundamentalistiske og ekstremistiske miljøer, deres hat mot Rushdie, og om Hadi Matars koblinger til Hezbollah og det iranske regimet.

Matar har indikert støtte til Irans revolusjonsgarde i sosiale medier. I tillegg hadde han et falskt førerkort under navnet Imad Mughniyeh, en drept Hezbollah-ekstremist. Reportere som har besøkt Matars slekts opprinnelsessted har meldt at de der har sett Hezbollah-flagg, samt portretter av de iranske lederne Hassan Nasrallah, Ali Khamenei, Ruhollah Khomeini, og Qasem Soleimani.

Det er riktig at det fortsatt er steiner som bør snus. Jo mer man får vite, jo bedre. Men dette er ikke fullt så uklart. Det er mulig å bruke hodet. Dette er det krenkede, politiske islam som slår til igjen – mot ytringsfrihet, mot religionskritikk, mot våre verdier og vår livsførsel. Det er alt annet enn uklart.

Islamistene vil aldri gi opp. De vil aldri gi opp forsøket på å underkaste oss islamske blasfemilover. Vi ser det når en fransk lærer halshugges for å vise frem en Muhammed-karikatur. Når uskyldige skytes ned på konserter og utesteder. Når en redaksjon blir utsatt for et attentat. Når islamkritikere hver eneste dag må se seg over skulderen, eller gå i dekning, fordi de har hisset på seg noen krenkede islamister.

Det er dessuten helt tragisk at vi i Vesten i 2022 må forsvare de mest grunnleggende friheter, og ta kamper som skulle ha vært vunnet for generasjoner siden på nytt igjen. Men nå har vi ikke noe valg, blant annet på grunn av en håpløs innvandringspolitikk. Forsvarer vi ikke friheten nå, er det ute med oss og vår livsførsel.

Det er derfor på høy tid å vise hvor skapet skal stå. Det er ingen ideologi – ikke én eneste religion – som har rett til å ikke bli krenket! Idéer skal alltid kunne hånes og kritiseres. Dette må være et absolutt og ubestridelig faktum i samfunnsdebatten fremover.

De som før har kastet islamkritikere under bussen, og lagt skylden på ofrene for islamsk ekstremisme, på blasfemikerne, må nå stilles til ansvar i offentligheten. Akkurat som vi gjør med reformerte nazi-sympatisører, må vi forvente at disse folkene, høyt og lavt i norsk etablissement, kan ta et oppgjør med seg selv, og sine egne skadelige holdninger og bagatellisering av livsfarlig ekstremisme. Her har blant andre Støre litt å bevise.

