Ytringsfrihetskommisjonen foreslår å føye ordene «toleranse» og «mangfold» som del av begrunnelsen i Grunnlovens paragraf 100. Ytringsfrihetskommisjonen vil også heve terskelen for hva man kan si til politiet og gjøre endringer i loven for hatefulle ytringer.

Grunnlovens paragraf 100 sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon.

Paragrafen hadde stått uendret fra 1814 til 2004. Da ble det foretatt omfattende endringer av paragrafen.

Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum presenterte mandag arbeidet til kommisjonen. Av kommisjonens hovedkonklusjoner er det blant annet at ytringsfriheten har svært gode vilkår i Norge i dag, melder NTB.

Ønsker en en åpen og opplyst offentlig samtale

De mener at mer straff og flere forbud ikke er løsningen på utfordringene i ytringsrommet.

Et sterkt og mangfoldig sivilsamfunn og et fornuftig regulert ytringsrom er den beste garantien for reell ytringsfrihet, mener Ytringsfrihetskommisjonen, ifølge NTB.

«En åpen og opplyst offentlig samtale» er navnet rapporten fra kommisjonen har fått.

Kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum vil overlevere rapporten, som er på 322 sider, til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) senere mandag.

I alt kommer kommisjonen med over 90 anbefalinger. Alle anbefalingene er enstemmige. Ingen av kommisjonens 17 medlemmer har tatt dissens på noen av punktene, melder NTB.

Ytringsfrihetskommisjonen vil heve terskelen for hva man kan si til politiet og gjøre endringer i loven for hatefulle ytringer, melder NTB.

– «Tulling», «jævla idiot» og «kålorm» er nyere eksempler på ytringer som er blitt straffet når de ytres mot politiet, sa kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum da hun la fram kommisjonens rapport mandag ettermiddag i Arendal.

I den enstemmige rapporten foreslår kommisjonen å endre paragrafene 156 og 265 i loven, som straffer skjellsord mot offentlige tjenestepersoner eller særlig utsatte yrkesgrupper, skriver NTB.

– Kommisjonen foreslår å endre ordlyden i disse paragrafene slik at terskelen for hva som er straffbart heves, sa Løken Stavrum.

Paragraf 185 om hatefulle ytringer er gammeldags formulert og vanskelig å forstå.

– Vi foreslår endring av ordlyden for å gjøre den mer forståelig og tydeliggjøre hva som faktisk er straffbart, sa Stavrum.

Hun gjorde det klart at kommisjonen mener at forbudet mot hatefulle ytringer må bestå.

Ytringsfrihetskommisjonen anbefaler også at dagens forbud mot politisk reklame oppheves.

Hensikten med forbudet mot politisk reklame og livssynsreklame i fjernsyn, var å skape gode rammer for en politisk debatt og en demokratisk valgprosess – men mye har skjedd siden forbudet ble innført i 1999, ifølge kommisjonen.

– I dag er mediebildet radikalt annerledes. Når fjernsynsmediet ikke lenger har en nøkkelposisjon, mens politisk reklame i levende bilder opptrer i andre kanaler, er det også vanskeligere å forsvare forbudet, heter det i rapporten.

Ytringsfrihetskommisjonen foreslår at det opprettes et ytringsfrihetsråd i Norge som en uavhengig stiftelse.

– Rådet kan ettergå virksomheten til de store plattformselskapene på internett og skape en langt mer løpende oppdatering av kunnskapsgrunnlag og vurdere tilstanden, sa kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum da hun presenterte kommisjonens rapport mandag.

Fakta om Ytringsfrihetskommisjonens hovedkonklusjoner

Ytringsfrihetskommisjonen kommer med 90 anbefalinger i sin 322 sider lange rapport, deriblant flere lovendringer. Kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum traff fram følgende hovedkonklusjoner da hun la fram Ytringsfrihetskommisjonens rapport mandag:

* Ytringsfriheten har svært gode vilkår i Norge i dag.

* Ytringsfrihetskommisjonen peker derfor på hvordan vi kan videreutvikle og styrke en åpen og opplyst offentlig samtale framover.

* Mer straff og flere forbud er ikke løsningen på utfordringene i ytringsrommet.

* Et sterkt og mangfoldig sivilsamfunn og et fornuftig regulert ytringsrom er den beste garantien for en solid reell ytringsfrihet.

* Like viktig som å sikre den rettslige ytringsfriheten, er det å jobbe for en sunn ytringskultur.

Ifølge rapporten foreslås det endringer i følgende ni lover for å styrke ytringsfrihetens rammevilkår i Norge: Straffeloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, domstolsloven, straffeprosessloven, arbeidsmiljøloven, kulturloven, kringkastingsloven og åpenhetsloven.

