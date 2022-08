annonse

Tilgangen til norsk vannkraft blir stadig viktigere for å sikre stabilitet og trygghet i Europa, mener olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Han krever nå fortgang i arbeidet for å øke energiproduksjonen. På et møte i Arendal tirsdag understreket han at grunnlaget for trygghet ligger i energisikkerhet, melder NTB.

– Vi kan ikke bare tenke på oss selv, sa Aasland og viste til at usikkerheten i Europa er enorm som følge av Russlands invasjon i Ukraina.

– Den har fått store energipolitiske konsekvenser, slo han fast.

Norsk vannkraft er en stabiliserende faktor

Bortfallet av russisk gass har fått EU til og få fortgang i utbyggingen av både sol- og vindkraft samt hydrogen.

– Norsk vannkraft er en stabiliserende faktor som det er viktig at Norge stiller til disposisjon slik at EU kan nå sine mål, sier Aasland, som mener det er viktig at det nå investeres mer for å oppgradere vannkraftanleggene.

– I tida framover må vi tørre å ta noen tøffe beslutninger og knuse noen egg, sier han.

Til NTB sier han at dette blant annet betyr at konsesjonsprosessene må gå fortere.

– Vi må gjøre ting raskere når vi skal bygge de langsiktige løsningene. Det tempoet vi er inne i nå, med det grønne skiftet, men også med den store usikkerheten som følger i både Norge og Europa som følge av den brutale krigen i Ukraina, er det viktig at vi får stabilisert, sier Aasland.

