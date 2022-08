annonse

For de i det vestlige Europa som befinner seg godt inne på den konservative siden av det politiske spektrumet, så er det vel ikke til å unngå å notere at mange har opplevd at de konservative har blitt splittet i to grupper siden 24. februar.

På den ene siden finner vi de som støtter Ukraina i sin kamp for sin frihet og uavhengighet, noe som tradisjonelt står den tradisjonelle høyresiden kjært. På den andre siden er det Russland som får støtte, og Putin blir på mange måter betraktet som en ny Messias.

Nå har vel aldri den ultrakonservative høyresiden noen gang lagt skjul på sin beundring for Putin, og pilegrimsreisen til Moskva og Kreml, er det flere av lederne for ultrakonservative partier i de forskjellige europeiske land som har tatt opp igjennom årene.

Marine Le Pen fra det franske Rassamblement National (Nasjonal Samling) har i mange år selv vedlikeholdt et utmerket forhold til Vladimir Putin, og hennes reise i 2017 for å søke om økonomisk støtte er velkjent. Den andre franske ultranasjonalistiske kandidaten, Eric Zemmour, har som journalist i mange år skrevet eller lagt frem på radio og TV sin beundring for Vladimir Putin og hans ønsker om en allianse med Russland.

Da Russland invaderte Ukraina, var Frankrike midt i en presidentvalgkamp, hvor kandidaten Eric Zemmour, så langt hadde hatt relativ suksess. Han klarte å høste en god del støtte fra den tradisjonelle konservative katolske middelklassen som var skuffet over høyresiden, men samtidig anser Marine Le Pen og hennes Nasjonal samling som uspiselig. Men da Zemmour var ute av stand til å ta klar avstand fra den russiske invasjonen, så flyktet disse velgerne – som holder nasjonal frihet og uavhengighet høyt – tilbake til sin skuffende høyreside, ble sittende hjemme, eller valgte å svelge store kameler og stemte på Macron. Zemmour kollapset i målingene og endte opp med skuffende syv prosent.

I Norge har vi ingen slike ultrakonservative partier, og splittelsen kommer ikke opp i valgkamper, men vi har mange av de samme individene som er klare til å ignorere alle varsellamper, og som i en nesten religiøs tro opprettholder Putin som et ikon.

En sterk leder

Men hva er det med Putin som er så fascinerende for de ultrakonservative? Uttalelsene som ofte kommer igjen, er at Putin er en patriot for sitt land. At han er en sterk leder, og at det blir noe som kanskje står i sterk kontrast i forhold til det som oppfattes som en aggressiv amerikansk liberalisme, eller en håpløst woke, og tragisk ryggradsløs, europeisk politisk elite.

Ifølge den franske historikeren, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)-forskeren, og spesialisten på det ultrakonservative høyre, Nicolas Lebourg, ligger grunnene lengre tilbake i historien. Den tradisjonelle kontinentale europeiske høyresiden har alltid hatt sterke meninger om USA og vært kritisk til amerikanernes ledende rolle i verden. Dette synet har eksistert siden enden av Annen verdenskrig, da det kontinentale Europa enten de-kolonialiserte, eller slikket sine sår, etter å ha endt opp på den tapende siden i krigen. Så enhver leder som står opp mot USA, korporatismen, og det som oppfattes som amerikansk dominans, vil øyeblikkelig få støtte.

I tillegg kommer fantasien om en sterk europeisk leder som skal kunne beskytte Europa mot innvandring fra andre kontinenter. Drømmen om et sterkt kristent og konservativt Europa – fra Brest til Vladivostok – er også et håp som dyrkes som en mulig motvekt overfor USA og alle andre store spillere i kampen mot det som oppfattes som katastrofal globalisering, hvor Europa helt urettferdig, er i ferd med å tape. Høyresiden føler at deres nasjoner blir utsatt for en ydmykelse, påtvunget av en inkompetent, arrogant, og woke elite. Enhver sterk leder som utfordrer Klaus Swab, Emmanuel Macron, og tidligere Angela Merkel sammen med Erna Solberg, vil alltid være velkommen.

Russland-drømmen

Putins Russland, så lenge glasuren er på plass og fasaden polert, ligner veldig mye på hva de ultrakonservative selv ønsker å oppnå. Et tilsynelatende fungerende demokrati, men også et sterkt regime hvor konservative kristne prinsipper er opprettholdt av en karismatisk og populær leder, som i tillegg råder over et av verdens mest fryktede militære styrker, som han kan bruke for å fremheve sitt diplomati. Slike politiske forhold passer ganske naturlig perfekt inn i drømmene til både Zemmour i Frankrike og Ola i Buskerud, som er så misfornøyd med så mangt.

Drømmen blir gjerne så sterk, at når glasuren sprekker og poleringen falmer i det Russiske samfunnets glansbilder, så hjelper det lite. De ultrakonservative klamrer seg fast til drømmen om en sterk kristen leder som kommer ridende på sin hvite hest i bar overkropp for å berge Europa fra globalistene. At Russland er et korrupt kleptokrati hvor noen få rike velter seg i milliarder, mens massene – hvor de ultrakonservative gjerne selv befinner seg – overhodet ikke får noen oppmerksomhet og lever i fattigdom.

Når Russland brutalt krever sitt ‘’lebensraum’’ vestover, så er det ingen som blunker. Hvorfor skulle de det? Det er jo nok å skylde på et tannløst og utdatert NATO. Når journalister og politiske motstandere av Putin blir fengslet, eller enda verre, myrdet i Russland eller jaktet ned og drept i eksil, så er det noe som kan avskrives. CIA er uansett mye verre, og Trump ble tross alt kastet av Twitter.

Russlands militære styrker, som Putin har brukt 15 år og trilliarder på å bygge opp og som skal være verdens mest fryktede armeer, sliter i Ukraina. Men selv når de imploderer, får juling og blir trykket tilbake – med tusenvis av døde liggende igjen på slagmarken – så har det ikke en minste effekt på Putins beundrere.

Drømmen om en blond leder i bar overkropp på en hvit hest som skal berge Europa er for stor, og de er overbevist om at han skal komme tilbake med et ‘’Vergeltungswaffe’ (gjengjeldelsesvåpen)’, gjerne både nummer 1 og nummer 2. Ikke en gang når den store kristne lederen Putin inviterer muslimske soldater fra Tsjetsjenia og Syria for å myrde deres kristne brødre i Ukraina, får det noen av de ultrakonservative beundrerne av Putin til å blunke. Det er nok å avskrive Ukrainere som nazister, og problemet er kognitivt løst.

Riktig side

Det blir vanskelig å ikke tenke på at det ikke er første gang vi ser dette utfolde seg i Europa. Det er ikke så veldig lenge siden at mine forfedre måtte ty til våpen for å beskytte landet mot en sterk leder som skulle frigjøre Europa og installere et samfunn som var bygget på orden og underkastelse. Da også var det mange som beundret den sterke lederen.

Jeg kan ikke annet enn å også tenke på mine militære forgjengere, som i 1940 befridde Narvik fra tyskerne, men hvor den vanskelige krigssituasjonen tvang dem til å returnere sørover til Europa. Hva tenkte min forgjengerkollega da han fikk valget en sommerdag i 1940 om å enten returnere til Frankrike og kollaboratørregimet i Vichy, eller slutte seg til en nesten ukjent midlertidig utnevnt General Charles de Gaulle?

Når man skal velge den riktige siden av historien, så er det viktig å ha hjertet og sitt moralske kompass i orden.

