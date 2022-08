annonse

Eivind Trædal tar feil når han kaller konseptet kryptovaluta for «svindel og pyramidespill», mener partifelle.

– Trædal påstår at «den eneste verdien i kryptovaluta er knyttet til hvor mange flere som vil kjøpe myntene» og at «kryptovaluta tilbyr få åpenbare fordeler sammenlikna med eksisterende teknologi», skriver styreleder i Trondheim MDG, Jonas Bugtene Boulifa i Dagbladet, og sier hva han mener:

– Dette vitner om at han argumenterer fra en svært privilegert posisjon, som innbygger i et land med et velfungerende finansielt system.

Boulifa skriver at selv om det virker som om Trædal helst ønsker at hele konseptet med kryptovaluta og blokkjeder skal forsvinne, så er det ingenting som tyder på at det kommer til å bli en realitet. Konkurranse i valutamarkedet har kommet for å bli, og det kommer til å eksistere både sentraliserte og desentraliserte løsninger.

– Jeg er ikke blant dem som tror at kryptovalutaer noen gang kommer til å fullstendig erstatte de statlige, men at sameksistens er det mest sannsynlige scenarioet, sier han, og legger til:

– Å være så kategorisk som Trædal er enkel retorikk, men gir dårlige beskrivelser av virkeligheten.

