Nesten en av fem nordmenn hadde ikke råd til materielle goder som å gå til tannlegen eller skifte ut slitte møbler i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), melder NTB.

Totalt 900.000 nordmenn har ikke mulighet til å klare en uforutsett utgift på 19.000 kroner, ifølge levekårsundersøkelsen for 2021 lagt fram av SSB.

– Undersøkelsen ble gjennomført før den høye inflasjonen og strømkrisen i 2022. Det er derfor for tidlig å si noe om hvordan den nåværende situasjonen vil slå ut på fattigdomsproblematikken, men det kan være at en enda større andel av befolkningen vil slite med uforutsette utgifter i lys av de økende prisene, sier seniorrådgiver Mathias Revold i SSB.

150.000 personer kunne ikke gå til tannlegen i fjor

Av de spurte sier hele 16 prosent at de ikke hadde råd til følgende goder; bytte ut slitte møbler (9 prosent), bil (6 prosent), gå til tannlegen (4 prosent) eller holde boligen varm (1 prosent).

I tillegg sliter over en av ti nordmenn med å ta seg råd til «sosiale goder» som å ta en ukes ferie i året (7 prosent), spise eller drikke ute månedlig (4 prosent), delta på fritidsaktiviteter (4 prosent) eller bruke litt penger på seg selv ukentlig (3 prosent).

Arbeidslysten i Norge har falt med 2 prosent etter pandemien, ifølge undersøkelsen. Størst utslag er det hos dem som opplevde å bli permittert.

– Vi ser at de som har vært permittert under pandemien, scorer markant lavere på alle parametere enn de som ikke ble permittert, og at det er en klar sammenheng mellom permittering under pandemien og lavere arbeidslyst, sier daglig leder Kristin Fjellman i fagforeningen Krifa Norge. De står bak undersøkelsen sammen med SMB Norge, interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter.

