Peer Gynt kulturfestival er en av landets viktigste kulturfestivaler. På sensommeren hvert år feires og spilles Henrik Ibsens verdenskjente Peer Gynt ved Gålåvatnet over Vinstra i Gudbrandsdalen. Et dikt som ikke engang var ment for teater!

Takket være ildsjeler, lokalt engasjement og et formidabelt dugnadsarbeid, har det hele utviklet seg fra lokalspel og folkefest til å bli en festival for tusener – og en tung aktør på kulturscenen. Her møtes klassisk nasjonalromantikk i oppsetninger som både presterer og eksperimenterer på et høyt, kunstnerisk nivå. I tillegg holdes prisutdelinger, utstillinger, konserter og mer.

Det er naturlig å sammenligne oppsetningen av Peer Gynt ved Gålåvatnet med de utendørs, årlige forestillingene i Fjæreheia utenfor Grimstad som arrangeres av Det Norske Ibsenkompaniet. Amfiteateret der har 900 publikumsplasser, mens Gålå har over 2300 i tillegg til eget galleri og utendørs utstillinger, restaurant, teltboder og ekstra scene.

En lokal verdensarv: Rotnorsk og internasjonalt

Valg av sted er heller ikke tilfeldig: Ved Vinstra i Gudbrandsdalen fant Henrik Ibsen sitt forelegg, den lokale, historiske personen Per Gynt – med enkel e.

I 1862 reiste Ibsen gjennom Gudbrandsdalen for å samle inn folkeeventyr, og det var nok da han ble kjent med historiene om den sagnomsuste Per Gynt fra Vinstra. Både historiske kilder, skrønehistorier og segn knytter reinsjegeren og kvinnebedåreren til Vinstra, nærmere bestemt til Nordgard Hågå i Sødorp i Gudbrandsdalen, bedre kjent som Per Gynt-gården.

I et brev datert 18. august 1867, året Peer Gynt var ferdig skrevet, skriver Ibsen følgende til sin danske forlegger:

Hvis det kan interessere Dem at vide, saa er Peer Gynt en virkelig Person, der har levet i Gudbrandsdalen, rimeligvis i Slutningen af forrige eller i Begyndelsen af dette Aarhundrede. Hans Navn er endnu godt kjendt blandt Almuen deroppe.

Frivillighet og festivalhistorie

En blid og smilende May Brit Støve, administrerende direktør i Peer Gynt AS, forteller om festivalen og det lokale engasjementet. Etter produksjonen å dømme, alle de ulike arrangementene med små og store bidragsytere, kan en trygt fastslå at festivalen gir litt å administrere.

– Ja, det er en solid innsats som ligger bak, bekrefter Støve. Bak teateroppsetningen og festivalen. Ildsjeler, lokallag, næringsliv og organisasjoner bidrar, sier hun til Resett.

– Barn og ungdom er også med, både bak og på scenen og ellers. Og russen stiller årlig.

– Engasjementet er stort. Med smått og stort er det nok 350 frivillige som bidrar i festivalen i perioden, forteller Støve.

Helt siden 1967 har det vært årlig Per Gynt-stevne på Vinstra, og i 1989 var første gang selve skuespillet ble satt opp – den gang med Per Tofte i hovedrollen. I 1996 ble utendørsscenen på Kvamsfjellet bygget for Høgfjellskonserten ved Ronadne, som årlig samler 2000 tilskuere. Denne storslåtte konserten avrunder kulturfestivalen, i år med Kringskastingsorkesteret (KORK) i samspill med sanger og skuespiller Anne Marit Jacobsen, skuespiller og forfatter Fredrik Høyer og skuespiller og regissør Mattis Herman Nyquist.

Prisutdelinger

Utdelingen av Årets Peer Gynt foregår også under festivalen. Prisen ble stiftet av Per Gynt-stemnet i 1971 og siden 1973 er det stortingsrepresentanter som har stått for nominasjonene. Fysisk oppmøte er faktisk ett av kriteriene for å motta prisen.

Årets Peer Gynt er skihopper Maren Lundby. Hun er «Verdensborger» nummer 53 i rekken av vinnere, som nettopp en person som har gjort Norges navn kjent i utlandet, på en positiv og samfunnsnyttig måte. Institusjoner kan også nomineres.

– Folk kjenner gjerne til både Peer Gynt og til prisen, sier Støve, men de kobler ikke alltid dette til oss.

– Når en ser på de ulike vinnerne, er det det jo en fantastisk reise i historien vår. Bare tenk på da Bobbysocks vant i den verste jappetiden!, ler hun.

Årets Peer Gynt er ikke den eneste hedersprisen som deles ut. Også Øivind Berghs minnepris til unge lovende fiolinister utdeles i samarbeid med festivalen under Høgfjellskonserten ved Rondane. I år gikk prisen til femten år gamle Alma Serafin Kraggerud, som tross sin unge alder har gjort seg bemerket i både inn- og utland som et stort musikktalent.

Tradisjon og fornyelse

May Brit Støve forteller også om endringer og utviklingen av festivalen, blant annet om navneendring og digitalisering:

– Under pandemien trodde vi ting skulle bli rolig, forteller Støve og ler. Men da satset vi blant annet digitalt og på å utvikle andre typer festivalopplevelser og tilgjengeligheten for publikum.

– Både teaterstykket, festivalen og profilen har fornyet seg, forteller Støve. Peer Gynt stemnet fikk også navnefornyelse i år, nemlig Kulturfestivalen Peer Gynt.

Et særegen teateroppsetning

Ellen Horn er kunstnerisk leder og selv en dreven skuespiller som kjenner stykket svært godt. Også hun har spilt Mor Åse opppe ved Gålåvatnet. Vi spør om utfordringer og gleder, og om det er noen spesielle grep eller tolkninger i årets oppsetning hun vil løfte frem:

– Jeg opplever Per-Olav Sørensens regi som svært tydelig, klar og ren, forteller Horn. Og for meg er Peer Gynt, i Aksel Hennies tolkning, blitt et sterkt portrett av en ung mann som sliter, hans smerte og lengsel, sier Horn.

– Et bilde på utenforskap og ønsket om å høre til.

Horn trekker også frem Mimmi Tamba og rolletolkningen hennes som Solveig i stykket:

– Solveigs stødige sikkerhet, trofasthet og trygghet har jeg aldri sett maken til. Mimmi Tamba lyser!

Oppsetningen er stor og sammensatt og et tradisjonsrikt stykke med høy standard. I det hele tatt et stort kunstnerisk oppdrag å lede.

– Hva synes du er spesielt givende, både i prosessen og det endelig resultatet?

– Jeg blir svært inspirert av å oppleve at både kunstnerne og de frivillige og hele Gudbrandsdal-samfunnet rundt Peer Gynt har et så sterkt engasjement for at vi skal lykkes. Å oppleve denne typen felles løft er helt unikt, og jeg elsker å spille på lag med alle de ulike miljøene, og det gir mot til å satse videre.

Kunsten i naturen

Samspillet mellom naturen og omgivelsene, vær- og lysskiftninger mot menneskeskapt scenografi, koreografien og skuespillerprestasjonene. Til og med dyrelivet påvirker stykket, noe Horn også nevner i introduksjonen på scenen.

– Kan du si noe om er det å jobbe kunstnerisk i et slik samspill med naturen – det må jo være utfordrende?

– Det er dypt meningsfullt å spille på lag med naturen slik som tilfellet er ved Gålåvatnet, forklarer Horn. Det er akkurat som vi føler en kontakt med de høyere makter. Jeg syntes jeg så en ørn over vannet her en kveld, mens Aksel snakket om dette på scenen, forteller hun.

– Peer Gynt sier noe slikt som: Der seiler to brune ørner – mot sør drar de ville gjess.. Og jeg er sikker på at jeg så en rovfugl fra plassen der jeg satt i amfiet!

– Det er magisk. Og endene legger seg til som på stikkord. Det virker som om fugler i luften lader opp til forestilling når de flyr over scenen. Små ekornunger piler mellom og gjør seg også sterkt gjeldende.

– Jeg underslår ikke at jeg og gjengen her har frosset mye ved Gålåvatnet, bekjenner Horn tilslutt. Men vind og regn kommer også ofte perfekt tilpasset dramaet på scenen.

– Og vi har fyr på badstua bak scenen!

Nå er festivalen kommet til endes og siste forestilling over, men billettene til neste års Peer Gynt er allerede sluppet. Her er det bare å legge opp kulturkalenderen for 2023.

Oppsetning og medvirkende i Peer Gynt:

Sted: Gålå i Gudbrandsdalen

Dato: 5.-13. august 2022

Regissør: Per Olav Sørensen

Medvirkende: Aksel Hennie, Guri Johnson, Dennis Storhøi, Mimmi Tamba, Øystein Røger, Emilia Roosmann, Eivin Nilsen Salthe, Ameli Agbota, Tom Styve

Scenograf: Geneviève Lizotte

Koreograf og co-regissør: Thea Bay

Komponist og lyddesigner: Kristian Eidnes Andersen

Co-komponist og musiker: Hans-Kristian Kjos Sørensen

Kostymedesigner: Oddfrid Ropstad

Lys- og videodesigner: Reidar A. Richardsen

Maskedesigner: Tonje Lie

Kunstnerisk leder: Ellen Horn

Produsent: Eline Lysen Paulsen

