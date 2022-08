annonse

Det har vært store eksplosjoner flere steder på Krim-halvøya tirsdag. Russland erkjenner at et militært lager har vært utsatt for «sabotasje».

Lageret i distriktet Dzhankoj ble skadet som følge av sabotasje tirsdag morgen, heter det i en uttalelse fra den russiske forsvarsledelsen, gjengitt av Ria Novosti.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået forårsaket eksplosjonen skader på en kraftlinje, et jernbanespor og boliger i nærheten av landsbyen Majskoje.

Mulig droneangrep

Også i regionen Simferopol, lenger sør på Krim-halvøya, kommer det meldinger om eksplosjoner.

Ikke navngitte kilder sier til den russiske avisa Kommersant at politiet og militæret undersøker meldinger om at det kan ha vært et droneangrep mot et ammunisjonslager.

Hendelsene tirsdag skjer en uke etter at den russiske flybasen Sakhi på Krim rammet av eksplosjoner. Satellittbilder tydet på at en rekke kampfly ble ødelagt.

Det ble spekulert på om ukrainske styrker sto bak eksplosjonene, men dette ble ikke offisielt bekreftet av Ukraina.

