annonse

annonse

USAs forhenværende president Donald Trump advarte mandag at temperaturen i det politiske klimaet i USA har nådd farlige nivåer, etter FBIs razzia mot hjemmet hans i Mar-a-Lago.

Trump la ut et innlegg på sosiale medier søndag kveld hvor han skrev at han kunne observere et «stort ulmende sinne» blant sine støttespillere i etterkant av hendelsen:

«Forlot nettopp en stor forsamling av mennesker, og alt de kunne snakke om var det fullstendige og totale kvelertaket som demokratene fra den radikale venstresiden har over Justisdepartementet & FBI. Det burde ikke være sånn. Ingen går etter BLM, ANTIFA eller resten, til tross for drap, voldshendelser og nedbrenning av store deler av byer, noe som er veldig urettferdig dobbeltmoralsk. De vil definitivt ikke angripe hjemmet til en tidligere demokratisk president, og det skal de heller ikke. Det hele er så ute av kontroll, stort ulmende sinne!,» skrev han.

annonse

Farlige tider

Trump snakket med Fox News på mandag, hvor han igjen pekte på det «enorme sinnet» som vokser frem rundt omkring i USA etter razziaen.

– Det har aldri vært en tid som dette hvor rettshåndhevelse har blitt brukt til å bryte seg inn i huset til en tidligere president i USA, og det er et enormt sinne i landet – på et nivå som vi aldri har sett før, annet enn i svært farlige tider, sa Trump.

annonse

Les også: Trump om FBI-razziaen: Dokumentene var avklassifisert

Han gjentok at FBI-razziaen har blitt et punkt knyttet til høy spenning og sinne blant støttespillerne hans, og holdt Justisdepartement til president Joe Biden ansvarlig for å kaste bensin på bålet.

– Landet er i en veldig farlig posisjon. Det er et enormt sinne som jeg aldri har sett før, over alle svindlene, og dette nye. År med svindel og heksejakt, og nå dette, advarte Trump.

Hjelp

Da Fox News spurte Trump om han ville bidra til å få ned «temperaturen» i det politiske klimaet i USA, sa den tidligere presidenten at han ønsket å hjelpe til med å forsøke å redusere sinnet i landet.

Trump forklarte at han hadde instruert «hans representanter til å kontakte Justisdepartementet for å tilby å hjelp midt i raseriet over angrepet på Mar-a-Lago», men advarte også om potensielle «forferdelige ting» om situasjonen ikke roer seg.

– Folk er så sinte over det som skjer. Alt vi kan gjøre for å hjelpe — fordi temperaturen må ned i landet. Hvis den ikke gjør det, kommer forferdelige ting til å skje, la han til.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse