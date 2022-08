annonse

Nettselskaper ber om å få lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. Vassdrags- og energidirektoratet vil vurdere saken.

Det var protester da smartmålerne ble installert. Det var frykt for stråling og fare for overvåkning. Men nå snakkes det om en annen metode. Om det skal bli lov til å bruke smartmåleren til å blokkere kunder under en strømrasjonering.

– Det er en del fordeler ved det, sier leder for kunde og nettdrift i Lede, Hilde Walmestad til NRK.

Ved rasjonering må man i dag slå av strømmen i et større område av gangen. Men der kan det også være viktige kunder som må ha strøm. Men ved å bruke strømmåleren kan man koble ut alle andre bortsett fra viktige kunder. Da blir det mye enklere, mener Walmestad.

Det ikke lov å kutte strømmen for mange hus på en gang via strømmålerne. Grunnen er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tidligere har sagt nei, men nå skal de se på saken på nytt.

– Vi har hørt på disse innspillene, og det er noe vi kommer til å vurdere, men vi har ikke startet med den analysen ennå, sier seksjonsleder Ann Myhrer Østenby i NVE.

Olje- og energiminister Terje Aasland vil ikke si ja eller nei nå.

– Dette må NVE først vurdere, så skal jeg ta stilling til det når det kommer på mitt bord, sier han.

