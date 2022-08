annonse

Freya satte den norske naturforvaltningen på prøve, en prøve som den ikke bestod. Mens mange andre land sakte men sikkert, i takt med naturkrisa, beveger seg mot mer toleranse og respekt for ville dyr, gjelder fortsatt geværforvaltningen i Norge. Mens land som Spania har 60 rehabiliteringssenter for ville dyr, har Norge ingen. Her er løsningen som regel å drepe dyrene.



Mange ville dyr får samme skjebne som Freya. Dyr som beiter på jorder, spiser jordbær, tar fisk fra oppdrettsanlegg og fiskeelver, eller rører annen menneskelig eiendom, har høy risiko for å bli skutt. Det gis skadefellingstillatelser på tusener av grågjess i hekketida, og mange skytes fra egg og unger. I tillegg skytes mange ville dyr når de forviller seg inn i byer og boligområder.

Motivet for å drepe Freya var det verst tenkelige. Hun ble drept fordi folk ikke kunne ta hensyn og holde avstand. I stedet for å rette tiltakene mot de som plaget henne, og varsle bøter med hjemmel i dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven, valgte Fiskeridirektoratet den enkleste og rimeligste utveien, den som var unnagjort i løpet av en søndags morgen.

Freya har gjennom to år besøkt flere land i Europa. Hun har aldri skadet noen eller vist aggresjon mot mennesker. Tvert imot har hun hatt en vennlig tilnærming til mennesker, og alt hun gjorde var å hvese når hun ønsket å være i fred. Hun var til langt mindre fare for mennesker enn båttrafikk og vannscooterkjøring, som har ført til mange ulykker og dødsfall. Likevel valgte Fiskeridirektoratet å ta livet av henne, dagen før skolene startet og på tampen av sommeren. Hun fikk ikke en sjanse.

Bølgene etter Freya har ikke lagt seg, og vi håper at de vil vokse seg store. Den norske geværpolitikken, som vekker harme i inn- og utland, må byttes ut med en fremtidsrettet forvaltning, der målet er å ta vare på de ville dyrene og tilrettelegge for deres eksistens. Vi må begynne å trekke oss tilbake og gi andre arter plass.

“En nasjons storhet og dens moralske fremskritt kan måles etter hvordan den behandler sine dyr”, sa Mahatma Gandhi. Som nasjon befinner vår moralske utvikling i forhold til dyr seg langt bak mange andre land som vi liker å sammenligne oss med. Vi har en lang vei å gå, men vi kan i det minste håpe at Freya har hjulpet oss til å begynne på den veien. Da har besøket hennes i Norge, som endte så trist, ikke vært helt forgjeves.

