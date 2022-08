annonse

30 soldater i garden vil bli dimittert etter å ha innrømmet bruk av narkotika på en fest i sommer, bekrefter Hæren til NRK og VG.

– Etter en privat fest, under permisjon utenfor tjeneste tidligere i sommer, ble Forsvaret tipset om bruk av ulovlige rusmidler blant vernepliktige. Fem vernepliktige fra Hans Majestet Kongens Garde innrømmet forholdet, skriver Brage Steinson Wiik-Hansen, talsperson i Hæren, i en epost til NRK.

Ytterligere 25 vernepliktige fra avdelingen har i kjølvannet av saken stått fram og innrømmet bruk av ulovlige rusmidler under permisjoner i tiden etter at de begynte sin verneplikt, bekrefter talspersonen, melder NTB

En i Garden som NRK har snakket med uttrykker bekymring for at soldater bruker narkotika, skriver NRK.

– Jeg vil ikke at den som opererer et tungt våpen ved siden av meg skal ha vært ruset, uttaler han. Det er en av sakene jeg brenner for, sier han.

– Jeg tror dette gjenspeiler narkotikabruken ellers i samfunnet, og at vi her bare ser toppen av isfjellet, sier han.

– Alt personell i Forsvaret har varslingsplikt dersom de oppdager eller får kjennskap til omgang med ulovlige rusmidler blant ansatte eller vernepliktige, og plikter å varsle dette videre, sier Steinson Wiik-Hansen.

Han opplyser at rusforebyggende arbeid i Forsvaret gjennomføres for å ivareta den enkeltes helse, arbeidsmiljø, tjeneste og sikkerhet for å opprettholde operativ evne, ifølge NRK.

Også VG får bekreftet opplysningene.

