Kommentator i ABC Nyheter sier at strømprisene har gått opp 710 prosent på ett år. Men likevel har ikke forbruket gått ned, og nå brukes «grønn omstilling» som argument for høyere strømpriser.

– Det er dårlig nytt for behovet for strømsparing. Selv har vi spinket og spart på strømmen etter at kraftprisene ble ødelagt her i landet, og hører om mange som gjør det. Så hvorfor slår det ikke ut?, spør kommentator Thomas Vermes i ABC Nyheter.

«Strømstøtte og god økonomi har gjort at prissignalene ikke har gitt tilstrekkelig strømsparing. Da er ikke løsningen ennå rausere støtteordninger til fortsatt forbruk for alle. Når knapphet er problemet er det sparing som er svaret!» skrev Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen på twitter som en kommentar til Klassekampens tall.

– Det er logisk. Luten har ikke vært kraftig nok. Men hvilken strømpris ønsker miljøvernerne seg i Norge?, spør Vermes, og legger til:

– Å spare strøm er fornuftig for den enkelte og for naturen. Men knapphet, som også Gulowsen snakker om? Ikke i det norske markedet så langt.

Vermes sier at derimot i det nord-europeiske markedet med stadig flere utenlandskabler, underlagt EUs markedsregler. At det har forårsaket nedtapping av kraftmagasinene slik at kraftselskapene har kunnet eksportere strøm også i tørrår.

– Til skyhøy pris. Som vi her på berget må matche, selv om det koster under 13 øre å produsere norsk kraft, sier han, og fortsetter:

– Folk mister nå kjøpekraft i bøtter og spann.

