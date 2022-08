annonse

Mener Russland har «tøffet seg med flyforsvarssystemer» som kanskje ikke virker.

8. august skapte det store overskrifter: Etter eksplosjoner i Novofjodorovka, sør for byen Saki på Krimhalvøya, kunne røyk ses velte opp fra den russiske militærbasen samme sted, med skrekkslåtte badegjester bare noen kilometer unna.

Det ble innledningen til flere angrep på russiske militære installasjoner på og rundt Krim, herunder en eksplosjon i byen Dzjankoj nord på Krim 16. august og to rakettangrep mot Novooleksiivka i russiskokkuperte Kherson oblast 8. august.

Russland forklarte først eksplosjonene i Novofjodorovka med at reglene for brannsikkerhet ikke var blitt overholdt. Når det gjelder angrepet mot et ammunisjonslager i Dzjankoj, la Russland raskt skylden på «sabotasje».

I et intervju med ZDF kaller militærekspert Gustav Gressel de ukrainske angrepene som «pinlige for Russland» sett fra et militært ståsted.

– Russland fører denne krigen slik de kan føre den innenfor rammene av det som innenriks er mulig. Dermed endrer også nå et ukrainsk angrep på Krim ingenting, sier Gressel, som likevel understreker:

– Det er selvsagt pinlig for Russland hvis angrepet forrige uke ble foretatt med ballistiske raketter, fordi man har tøffet seg med å ha flyforsvarssystemer som i og for seg kan skyte ned disse [rakettene].

