Under den siste etappen av sykkelrittet Arctic Race la aktivister fra «Stopp Oljeletinga» seg i veibanen foran rytterne.

– Seks personer er arrestert, sier en talsperson for klimagruppen «Stopp Oljeletinga» til Dagbladet, og legger til:

– Her har det vært ulike mennesker som har satt seg ned og blokkert Artic Race i Trondheim, for å få fokus på kravene til «Stopp Oljeletinga».

«Stopp Oljeletinga» er en uavhengig gruppe etablert av Extinction Rebellion. De krever at den norske regjeringen erklærer umiddelbar stans i all videre leting etter olje og gass på norsk sokkel. De krever også at regjeringen lager en plan for rettferdig omstilling for oljearbeidere.

– Vi gjør det her fordi FN sier vi har to til tre år å få snudd utviklingen vi går mot. Alle som ser på Artic Race i dag, alle som deltar og alle i samfunnet har nødt til å stille seg spørsmålet om det er greit å fortsette med det vi gjør nå med oljeleting, som er livstruende for meg og min framtid, sier talspersonen for klimagruppen.

Knut Eirik Dybdahl i Arctic Race viser derimot liten forståelse, og sier til TV 2 at demonstrasjonen utgjør en sikkerhetsrisiko.

– Det er utrolig trist å se, for det handler blant annet om sikkerheten til dem som sykler. Det kunne skjedd en ordentlig velt, men det gjorde det heldigvis ikke, sier han.

